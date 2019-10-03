Кабмін підписав меморандум про співпрацю з Нацбанком: що це означає

Кабінет міністрів України підписав меморандум про співпрацю з Національним банком. Метою документу є спільне досягнення економічного зростання України.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у фейсбуці написав, що підписання меморандуму – це вихід на новий рівень стосунків уряду та НБУ.

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Наша кооперація матиме різні форми: це і обмін інформацією, і регулярні зустрічі, і вчасне інформування один одного про зміни,

– пояснив Гончарук.

У Нацбанку стверджують, що метою меморандуму є досягнення економічного зростання та цінової стабільності. Спільні дії уряду та центрального банку мають призвести до швидшого зниження інфляції в Україні та відсоткових ставок за кредитами у банках.

Згідно із меморандумом, НБУ надалі проводитиме монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до мети 5% із допустимим діапазоном відхилень +/-1 п.п. Зі свого боку уряд зобов'язався підтримувати зниження інфляції до рівня 5% шляхом проведення виваженої економічної політики.

Кабмін також зобов'язався:

зменшувати державний борг;

розвивати фінансовий ринок;

проводити прозору приватизацію та ефективну антимонопольну політику;

зменшувати частку держави на банківському ринку до 20%.

Голова Національного банку України Яків Смолій наголосив, що у меморандумі закріпили кроки, які будуть координувати і з боку НБУ, і з боку Кабміну.

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Миловано повідомляв, що меморандум між урядом та НБУ підпишуть для того, щоб припинити прихований конфлікт між інституціями.

"Ті хто слідкують за стосунками між урядом та НБУ, зрозуміють що відбувається фундаментальна зміна і ми переходимо від конфлікту, за часів попередніх урядів, до співпраці", – стверджував Милованов.

Олексій Гончарук та Яків Смолій підписали меморандум про співпрацю: дивіться відео