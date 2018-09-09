Підвищення цін на алкоголь: які напої подорожчають та хто від цього виграє

Наступного тижня в Україні подорожчає алкоголь. Це буде підвищення мінімальних цін. В Мінекономіки пояснюють це ростом цін на спирт та скляну тару. Мовляв, на сьогодні мінімальні ціни не відповідають реальним витратам виробників.

За пляшку вина тепер доведеться платити на 10-20 гривень більше. За горілку – на 12 гривень.

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При чому це не стосується пива, сидру чи слабоалкогольних напоїв. Бо до них окремо не додають етилового спирту. Його постачає державний виробник-монополіст "Укрспирт". Там кажуть, за останній рік витрати на всю сировину теж зросли, тому раді новим цінам.

Це економічно обґрунтоване підвищення, – прокоментував прес-секретар державного підприємства "Укрспирт" Віктор Прошкін.

Мінімальні ціни встановлює уряд – для боротьби із сурогатом і підтримки конкуренції. Адже для якісних легальних напоїв потрібно більше ресурсів. А ще з них потрібно сплатити податки й акцизний збір. Тому такий продукт просто не може коштувати менше мінімального рівня. Його і регулює держава.



Подорожчання цін на алкоголь в Україні

А з нечесних продавців із нижчими цінами стягує штрафи. Якщо ж алкоголь все ж продають дешевше, він, імовірно, підроблений. І може бути небезпечним. А ринок тіньової оковитої, кажуть експерти, в Україні ледь не половина усієї алкогольної галузі.

Іноді навіть офіційні заводи працюють в декілька змін. І одна зі змін – нічна, і там вже не облікована та продукція,

– зазначив економічний експерт Реанімаційного пакету реформ Ілля Несходовський.

Найбільше підвищення торкнеться саме дешевого алкоголю. Ті ж, хто полюбляє дорогі марки, різницю вартості навряд чи відчують.

Минулого разу ціни піднімали рік тому – теж у вересні. Утім, цього разу підвищення не настільки значне – у середньому на 10 гривень. Експерти кажуть, так уряд намагається наповнити скарбницю перед плануванням бюджету на наступний рік. А ще нові ціни наповнять кишені дрібних виробників і продавців.

В основному виграють виробники більш дорогої, більш якісної продукції з одного боку. І також виграють роздрібні торговельні мережі, які зможуть ставити на продукцію більшу торговельну націнку,

– переконує Несходовський.

Крім того, люди можуть переключитися з українського на імпортний алкоголь. Адже у порівнянні він буде не набагато дорожчим. Виробники заперечуть.

Українська горілка краща. Вона робиться з кращого спирту,

– запевняє Прошкін.

Не втрачають оптимізму і самі споживачі. Кажуть, буде привід побалувати себе елітними напоями, хоч і зрідка.