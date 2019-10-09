Кабмін погодив призначення голови Одеської ОДА: що про нього відомо

Під час свого чергового засідання у середу, 9 жовтня, погодив призначення голови Одеської обласної державної адміністрації. Так, Кабмін підтримав призначення новим очільником Одеської області київського бізнесмена Максима Куцого.

Про погодження кандидатури Куцого під час брифінгу після засідання Кабміну заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Що відомо про Максима Куцого

Максим Куций – український бізнесмен та колишній працівник МВС. В органах Міністерства внутрішніх справ він працював у сфері боротьби з економічними злочинами.

Свою підприємницьку діяльність вів у сферах будівництва та керування нерухомістю. У 2018 році він заснував 2 рекламні агенції – "Медійний пратнер" та "Цифрове партнерство".

Перелік кандидатів на пост голови Одеської ОДА, серед яких був і Максим Куций, президент Володимир Зеленський опублікував ще у липні 2019 року. Трохи згодом саме Куцого називали головним претендентом на цю посаду.

Згідно з декларацією, у власності сім'ї Максима Куцого є дві квартири у Києві – площею у 70 та 68 квадратних метрів – та земельна ділянка у понад гектар в Київській області.

Крім того, Куций задекларував два наручні "ролекси", загальна вартість яких становить понад 390 тисяч гривень.

Також у його власності є два автомобілі – Auda A4 Sline 2011 року випуску та Volkswagen Passat RLine 2017 року. Перший обійшовся йому у 470 тисяч гривень, а другий – в 558 тисяч.

У готівці Максим Куций тримає 180 тисяч доларів, а його дружина, Вероніка, ще 55 тисяч "вічнозелених". На банківських рахунках подружжя є ще 246 тисяч гривень та понад 2 тисячі євро.

Мабуть, найцікавішим моментом декларації Максима Куцого є криптовалюта. Так, він володіє 290 біткоїнами, вартість яких дорівнює 1 мільйон 120 тисяч євро, а також 11 тисячам "ефірів", які коштують понад півтора мільйона гривень.