Кабмін презентував Нову митницю

10 грудня український уряд представив Нову митницю. Вона ще почала працювати як самостійна структура 8 грудня. Нова митниця має перебрати відповідні повноваження від Державної фіскальної служби.

Як у своєму телеграм-каналі повідомив український прем’єр Олексій Гончарук, понад 500 старих керівників різних рівнів, до яких були питання, до нової структури не перейшли.

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Щодо особливостей Нової митниці, то це

товари, що не пройшли митний контроль, будуть продаватися виключно через систему "ProZorro.Продажі";

у пунктах пропуску запрацюють скануючі системи з боротьби з контрабандою: до 15 грудня мають запрацювати 2, а до кінця 2019 року – ще 5.

Попереджаю хабарників і контрабандистів, які заробляли статки на митниці, а по суті заробляли їх на українцях, ми це припиняємо. Україні потрібна сучасна, прозора та така, що працює в інтересах громадян митниця. Попреду – багато роботи!

– підсумував Гончарук.

Анонсував звільнення 500 найбільш одіозних співробітників митниці на початку грудня голова Державної митної служби Максим Нефьодов. За його словами, їх не переведуть до нової структури. Водночас він підкреслив, що скорочення структур – не лише економія й налагодження процесів, але й "тактичне рішення оновити керівний склад".

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Що відомо про Державну митну службу