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      Кабмін презентував Нову митницю

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      10 грудня український Кабінет міністрів презентував Нову митницю / Соцмережі

      10 грудня український уряд представив Нову митницю. Вона ще почала працювати як самостійна структура 8 грудня. Нова митниця має перебрати відповідні повноваження від Державної фіскальної служби.

      Як у своєму телеграм-каналі повідомив український прем’єр Олексій Гончарук, понад 500 старих керівників різних рівнів, до яких були питання, до нової структури не перейшли.

      Радимо ознайомитися! Минув перший день роботи Нової митниці: що змінилося

      Щодо особливостей Нової митниці, то це

      • товари, що не пройшли митний контроль, будуть продаватися виключно через систему "ProZorro.Продажі";
      • у пунктах пропуску запрацюють скануючі системи з боротьби з контрабандою: до 15 грудня мають запрацювати 2, а до кінця 2019 року – ще 5.

      Попереджаю хабарників і контрабандистів, які заробляли статки на митниці, а по суті заробляли їх на українцях, ми це припиняємо. Україні потрібна сучасна, прозора та така, що працює в інтересах громадян митниця. Попреду – багато роботи! 
      – підсумував Гончарук.

      Анонсував звільнення 500 найбільш одіозних співробітників митниці на початку грудня голова Державної митної служби Максим Нефьодов. За його словами, їх не переведуть до нової структури. Водночас він підкреслив, що скорочення структур – не лише економія й налагодження процесів, але й "тактичне рішення оновити керівний склад".

      Як проводили митну реформу: Тут як на війні, проявляються всі приховані якості, – Нефьодов про спротив митній реформі

      Що відомо про Державну митну службу

      • Наприкінці 2018 року вирішив реорганізувати Державну фіскальну службу України, поділивши її на державні податкову та митну служби.
      • У березні 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. У фінальному етапі переміг Максим Нефьодов, уряд призначив його головою Державної митної служби.
      • У липні Держреєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. З того часу вона не підпорядковується Державній фіскальній службі.
      • На початку жовтня Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць з 26 до 16. У листопаді у держмитниці завершилася реєстрація всіх регіональних митниць.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Державна митна служба
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