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      Кабмін регулюватиме ціни на авіаквитки

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      Владислав Криклій / Волинські новини

      Під час запровадження карантину в Україні через епідемію коронавірусу ціни на деякі товари та послуги значно зросли. В Кабінеті Міністрів України вирішили боротися з такою спекуляцією.

      Інформацію про прийняття постанови, яка передбачає цінове регулювання, озвучив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

      "В нас була прийнята постанова, яка передбачає цінове регулювання, щоб не було тих спекуляцій. Як ви знаєте, кілька днів тому авіаперевізники спекулювали на вартості, враховуючи той надмірний попит, який є на авіаперевезення", – заявив Владислав Криклій.

      До слова Нерегулярні рейси з низки країн таки літатимуть в Україну: список

      Самої постанови ще немає на сайті Кабінету Міністрів України. Не оприлюднена вона і на сайтах інших офіційних установ. 

      • 16 березня в Україні закрили кордон для в'їзду іноземців. З 17 березня в Україні припинили авіасполучення. Однак українці можуть потрапити в Україну.
      • Після оголошення карантину в Україні та інших європейських країнах, чимало українців вирішили повернутися на Батьківщину. Натомість авіакомпанії на цей час суттєво підняли ціни на квитки.
      • Так, в авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вартість квитків на деяких напрямках досягла 30 тисяч гривень.
      • В самій компанії це пояснили додатковим попитом, що автоматично підвищує вартість квитків, а не ручним регулюванням. 
      • Тим часом Антимонопольний комітет перевірить, чи було завищення цін законним. Якщо провина компанії буде доведена, МАУ загрожує штраф до 10% від річного прибутку.


      Обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Владислав Криклій
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