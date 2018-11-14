Кабмін створив Держслужбу у справах ветеранів / Фото з вільних мереж

У середу, 14 листопада, Кабінет міністрів на засіданні схвалив рішення про створення Державної служби України у справах ветеранів. Уряд також ухвалив положення про новостворену службу.