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      Кабмін створив Держслужбу у справах ветеранів

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      Кабмін створив Держслужбу у справах ветеранів
      Кабмін створив Держслужбу у справах ветеранів / Фото з вільних мереж

      У середу, 14 листопада, Кабінет міністрів на засіданні схвалив рішення про створення Державної служби України у справах ветеранів. Уряд також ухвалив положення про новостворену службу.

      Про це повідомляє "РБК-Україна".

      Держслужба у справах ветеранів створена замість Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. Нова служба стане спадкоємицею ліквідованої, штат працівників відомства становитиме 150 осіб.

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      Постанова уряду

      Нагадаємо, 27 лютого Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес.

      7 листопада під будівлею Кабміну кількасот активістів вимагали створити нарешті Міністерство у справах ветеранів.

      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України АТО Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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