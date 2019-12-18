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      Кабмін виділив понад 320 мільйонів гривень на зарплати шахтарям

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      Уряд справував на виплати зарплат шахтарям понад 320 мільйонів гривень / 24 канал

      Кабінет міністрів спрямував понад 320 мільйонів гривень на виплати заробітних плат шахтарям.

      Як повідомив український прем’єр Олексій Гончарук, для виплати зарплат шахтарям уряд спрямував 322,6 мільйона гривень.

      До теми! На Луганщині шахтарі другу добу протестують під землею

      Чому це так важливо

      Щодо заборгованостей із зарплат сьогодні українські шахтарі проводять попереджувальні акції протесту біля будівель Верховної ради та Кабінету міністрів України, а також у шахтарських містах і селищах.

      Крім того, на початку жовтня на Луганщині Луганській області гірники "Новодружеська" відмовились спускатися у вибій через борги із зарплати, які становлять 120 мільйонів гривень. Тому роботу шахти було призупинено. "Новодружеська" входить до складу "Лисичанськвугілля".

      Наступного дня очільник Кабміну Олексій Гончарук повідомив, що рішення щодо державних шахт має бути комплексним. Так, на його думку, держава не може постійно дотувати неефективні шахти, і вже у 2020 році в уряді планують комплексно вирішити питання заборгованості шахтарям.

      У листопаді президент України Володимир Зеленський заявив про погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям на загальну суму в 1 мільярд гривень.

      Зверніть увагу! Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Вугільна промисловість Зарплата Кабінет Міністрів України
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