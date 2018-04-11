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Кабмін відсторонив від посади голову Укртрансбезпеки Ноняка

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Главу Укртрансбезпеки Михайла Ноняка відсторонено від посади
Главу Укртрансбезпеки Михайла Ноняка відсторонено від посади / Фото з вільних мереж

Рішенням Кабміну України від посади відсторонено главу Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Зазначимо, 5 квітня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що має факти щодо зловживання Михайла Ноняка на посаді голови Укртрансбезпеки.

Уряд схвалив подання міністра інфраструктури Володимира Омеляна і прийняв рішення про відсторонення керівника ДСБТ (Державної служби України з безпеки на транспорті) Михайла Ноняка від займаної посади, і призначив щодо нього службове розслідування,
– написав заступник міністра.

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Лавренюк додав, що Міністерство інфраструктури надалі готове надавати всі необхідні документи та сприяти проведенню об’єктивного розслідування, як і службового, так і всіх тим кримінальних проваджень, які розслідуються правоохоронцями, за фактами здирництва і зловживань керівництвом та низкою працівників ДСБТ.

Заступник міністра також закликав Ноняка гідно пройти процедуру службового розслідування і припинити будь-який тиск на своїх підлеглих, які надають і готові надавати документи, докази і, в разі необхідності, покази, про всі існуючі факти зловживань в ДСБТ.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство інфраструктури Володимир Омелян Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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