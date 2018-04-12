Кабмін вирішив зупинити потік трудових мігрантів з України

Кабінет міністрів підготував низку ініціатив щодо підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для припинення трудової міграції.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, повідомляє "Економічна правда".

"Сьогодні до промисловості України є величезний інтерес – як внутрішніх підприємців, так і зовнішніх інвесторів, які сьогодні заходять в Україну і будують нові виробництва. Але перше питання, яке потрібно вирішити, – це підготовка кваліфікованих робітничих кадрів", – сказав Гройсман.

Читайте також: В уряді спрогнозували мінімальну та середню зарплату в Україні до 2021 року: суми

"Що тут приховувати, коли ми бачимо, що є серйозна міграція трудових людей, які шукають працю в Європі і в світі. Шукають, тому що там є нормальні умови роботи, з одного боку, з іншого боку – вища заробітна плата", – заявив глава уряду.

У зв'язку з цим він наголосив на необхідності підготовки кваліфікованих робочих кадрів.

"І тут питання вищої профтехнічної освіти виходить на перший план. Ми почали модернізацію програм навчання. Ця програма вже другий рік поспіль працює. В цьому році ми на неї направимо 100 мільйонів гривень", – зазначив Гройсман.

Читайте також: Рівень бідності серед працюючих українців різко знизився, – Мінсоцполітики

"Нам треба зупинити трудову міграцію, створити нормальні умови, щоб люди працювали в Україні. Такі умови почали створюватися. Я думаю, що за місяць-два це зробити неможливо. За декілька років можливо вирішити питання, щоб люди почали повертатися", – резюмував прем'єр.

Національний банк України також прогнозує, що трудова міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.

Варто зазначити, що у Світовому банку назвали умови зростання української економіки, а також можливі причини високої інфляції. Раніше Bloomberg писав, що низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.



Як повідомлялося, у Польщі понад 300 тисяч українців платять внески до фонду соціального страхування – це найвищий показник в історії. Нагадаємо, представники польської рекрутингової фірми стверджують, що після впровадження для України безвізового режиму, українські працівники в Польщі отримують більші зарплати.