16:14
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, 23 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Кабмін внесе в Раду проект бюджету-2020 до другого читання не пізніше 3 листопада, – Маркарова

      147 Читать новость на русском
      Бюджет 2020 підготують до 3 листопада
      Бюджет 2020 підготують до 3 листопада / Getty Images

      Уряд в рамках Бюджетного кодексу має намір підготувати проект державного бюджету України до другого читання у Верховній Раді не пізніше 3 листопада й активно над цим працює.

      Про це повідомила журналістам глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова у кулуарах форуму "Диригенти змін".

      Цікаво: Яким буде фінансовий рік: експерт оцінив Держбюджет-2020

      Парламент затвердив бюджетні висновки, які ми на робочому рівні вже отримали. Сподіваємося найближчим часом отримати офіційно. І до 3 листопада Кабмін їх відпрацює і подасть доопрацьований проект бюджету до другого читання,
      – зазначила Макарова.

      Раніше Міністерство економіки презентувало оновлений макроекономічний прогноз на 2020 рік, який передбачає зростання валового внутрішнього продукту на рівні від 3,7 відсотка (консервативний сценарій) до 4,8 відсотка (оптимістичний сценарій) з показником інфляції в 5,5 відсотка.

      Що відомо про Держбюджет на 2020 рік?18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. За прийняття у першому читанні проєкту постанови №2000-п проголосували 255 депутатів. На 2020 рік доходи Держбюджету буде визначено у сумі 1 079,5 мільярда гривень. Видатки передбачені в сумі 1 170 002 547,9 тисяч гривень. Курс долара – 28,2 гривні. Прожитковий мінімум – 2189. Мінімальна зарплата – 4327 гривень.


      Що закладено в бюджеті 2020 року / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      У мережі з'явилось скандальне відеозвернення хору Верьовки до росіян
      сьогодні
      4654
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Гроші Бюджет 2020 Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яка нормальна людина стане у ворота, щоб в неї кидали шайбою, – регбістка та хокеїстка Козачук
      сьогодні , 16:00 Яка нормальна людина стане у ворота, щоб в неї кидали шайбою, – регбістка та хокеїстка Козачук
      Станіслав Безушко 32
      Украинцы в эфире российских госканалов – наивность, глупость или корысть?
      сьогодні , 15:00 Украинцы в эфире российских госканалов – наивность, глупость или корысть?
      Павло Казарін 347
      России не избежать ответственности за войну, или Судьба Кремля в руках Украины
      сьогодні , 12:05 России не избежать ответственности за войну, или Судьба Кремля в руках Украины
      Юрій Шуліпа 1716
      Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      сьогодні , 10:01 Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      Блог Медіа 1226
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 09:54 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 1788
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук