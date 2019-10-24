Кабмін внесе в Раду проект бюджету-2020 до другого читання не пізніше 3 листопада, – Маркарова

Уряд в рамках Бюджетного кодексу має намір підготувати проект державного бюджету України до другого читання у Верховній Раді не пізніше 3 листопада й активно над цим працює.

Про це повідомила журналістам глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова у кулуарах форуму "Диригенти змін".

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Парламент затвердив бюджетні висновки, які ми на робочому рівні вже отримали. Сподіваємося найближчим часом отримати офіційно. І до 3 листопада Кабмін їх відпрацює і подасть доопрацьований проект бюджету до другого читання,

– зазначила Макарова.

Раніше Міністерство економіки презентувало оновлений макроекономічний прогноз на 2020 рік, який передбачає зростання валового внутрішнього продукту на рівні від 3,7 відсотка (консервативний сценарій) до 4,8 відсотка (оптимістичний сценарій) з показником інфляції в 5,5 відсотка.

Що відомо про Держбюджет на 2020 рік?18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. За прийняття у першому читанні проєкту постанови №2000-п проголосували 255 депутатів. На 2020 рік доходи Держбюджету буде визначено у сумі 1 079,5 мільярда гривень. Видатки передбачені в сумі 1 170 002 547,9 тисяч гривень. Курс долара – 28,2 гривні. Прожитковий мінімум – 2189. Мінімальна зарплата – 4327 гривень.



Що закладено в бюджеті 2020 року / Інфографіка 24 каналу