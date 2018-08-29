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Кабмін "взявся" за народних цілителів

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Український цілитель
Український цілитель / telemagazyn.pl

Кабінет Міністрів України попередньо схвалив законопроект, яким скасують видачу дозволів на заняття народною медициною.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Відповідне рішення було ухвалене у середу, 29 серпня на засіданні уряду.

Законопроект підготували у Міністерстві охорони здоров'я на початку січня 2018 року. За словами виконувачки обов'язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, МОЗ не може надавати дозвільні документи на методи, безпечність та ефективність яких неможливо гарантувати.

У законопроекті також сказано, що регламентація роботи цілителів не входить до компетенції Міністерства охорони здоров'я України, оскільки практика народної медицини не відповідає сучасним медичним науковим знанням.

Раніше у МОЗ розробили законопроект про заборону реклами нетрадиційної медицини.

Теги: Новини України Здоров'я Кабінет Міністрів України Міністерство охорони здоров’я Народна медицина Медицина Медична реформа Законодавство
Джерело: 24 Канал
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