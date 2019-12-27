Кабмін затвердив новий законопроєкт про працю: Милованов озвучив деталі

Кабмін на засіданні 27 грудня затвердив законопроєкт про працю та передав документ на розгляд Верховної Ради. Як запевнив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, новий закон про працю зберігає фундаментальні соціальні гарантії, які прописано в чинному законодавстві.

Як зауважив міністр під час брифінгу за підсумками засідання уряду, новий закон про працю гарантує, що зарплата, як і зараз, буде не меншою за мінімальну заробітну плату. Натомість більшою бути може, пише УНІАН.

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Оплата зараз може бути не повністю в грошах, можуть кукурудзою видавати, ми це забороняємо. Тільки грошима повинні видавати,

– підкреслив посадовець.

За його словами, новий закон про працю також передбачає:

оплачувані лікарняні,

щорічну оплачувану відпустку тривалістю 24 робочих дні,

збереження робочого місця на період відпустки у зв'язку з пологами та доглядом за дитиною;

збереження робочого місця для призваних і мобілізованих на військову службу.

Милованов зауважив, що нинішній проєкт закону про працю чітко прописує, що основою трудових взаємин буде письмовий трудовий договір і його можна буде скласти в електронній формі.

Очільник Мінекономіки додав, що новий законопроєкт також передбачає впровадження процедури виплати компенсацій за умови, якщо:

роботодавець хоче моментально звільнити працівника за своєю ініціативою;

роботодавець не хоче чекати, аби цей робітник відпрацював належну кількість часу;

упродовж цього періоду працівник не буде повноцінно працювати, а шукатиме собі нове робоче місце.

Хочете звільнити людину за своєю ініціативою – заплатили йому по суті штраф за те, що ви це робите, залежно від кількості років, які людина працювала. Якщо людина працювала п'ять років на підприємстві, то за новим законом потрібно виплатити їй компенсацію в розмірі зарплати за 120 днів. Якщо буде менш як п'ять років, але більше кількох років, – за 60 днів,

– пояснив Милованов.

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Що ще відомо про новий закон про працю

Раніше за підсумками засідання, на якому уряд схвалив законопроєкт про працю, прем’єр-міністр Олексій Гончарук підкреслював, реформа ринку праці за 5 років створить мільйон нових робочих місць і дозволить знаходити нову роботу за 2 місяці.

"Ця ініціатива – це про кращу роботу, вищу зарплату та нові кар'єрні можливості для кожного", – зазначив очільник Кабміну.

Також він виокремив 5 ключових нововведень:

збереження та розширення соціальних прав працівників;

збільшення кількості легальних робочих місць;

рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці;

підвищення доходів працівників по всій Україні;

гармонізація українського законодавства з європейським.

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