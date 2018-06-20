Кабмін затвердив генерала СБУ Куця головою Донецької ВЦА, – Жебрівський

Кабінет Міністрів затвердив кандидатуру генерала Служби безпеки України Олександра Куця на посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Про це розповів аудитор НАБУ Павло Жебрівський у коментарі "5 каналу".

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Це вже не секрет. 20 червня Кабмін затвердив генерала СБУ Олександра Куця на посаду (голови Донецької ОВЦА – "24"). Думаю, що найближчим часом Президент розгляне і видасть указ і тоді вже буде представляти його в Донецькій області,

– сказав Жебрівський.

Зазначимо, 21 серпня 2017 року Олександр Куць був призначений начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.



20 червня Президент України Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро.