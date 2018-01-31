Кабмін змінив умови вибору банків для виплати зарплат і пенсій

Кабінет міністрів України пом’якшив умови вибору банків для виплати зарплат і пенсій.

Про це у Facebook повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що відповідну постанову уряд затвердив на засіданні 31 січня.

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Тепер критерії уповноважених банків будуть стосуватися виключно виконання банками нормативів НБУ, відсутність санкцій щодо банку та відсутності заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та перед бюджетом,

– написала Маркарова.

Відтак більше розмір банку і його форма власності не вважатимуть критеріями для вибору банків для зазначених цілей.

"Список уповноважених банків буде сформований максимально швидко після оприлюднення постанови", – пообіцяла урядовець.