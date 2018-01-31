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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Кабмін змінив умови вибору банків для виплати зарплат і пенсій

20:30, сьогодні 266 Читать новость на русском
Спростили вибір банку для отримання зарплат та пенсій
Спростили вибір банку для отримання зарплат та пенсій

Кабінет міністрів України пом’якшив умови вибору банків для виплати зарплат і пенсій.

Про це у Facebook повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що відповідну постанову уряд затвердив на засіданні 31 січня.

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Тепер критерії уповноважених банків будуть стосуватися виключно виконання банками нормативів НБУ, відсутність санкцій щодо банку та відсутності заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та перед бюджетом,
– написала Маркарова.

Відтак більше розмір банку і його форма власності не вважатимуть критеріями для вибору банків для зазначених цілей.

"Список уповноважених банків буде сформований максимально швидко після оприлюднення постанови", – пообіцяла урядовець.

Теги: Новини України Банки Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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