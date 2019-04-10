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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Кабмін звільнив Степанова і Гордєєва з посад голів Одеської та Херсонської областей

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      Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. Уряд також схвалив звільнення голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, який вирішив піти у відставку за власним бажанням.

      Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Справа Катерини Гандзюк: чому очільник Херсонщини Гордєєв подав у відставку

      6 квітня Президент України Петро Порошенко своїми указами відсторонив Степанова з посади голови Одеської обладміністрації та тимчасово поклав виконання обов'язків голови ОДА на першого заступника її керівника Сергія Паращенка.

      Після цього Степанов заявив, що відмовляється покидати посаду, бо вважає відповідний указ незаконним. Він також заявив, що під час візиту Порошенка до Одеси 5 квітня президент запропонував Степанову написати заяву про звільнення за власним бажанням, від чого той відмовився.

      А 9 квітня до Кабміну надійшло подання від Порошенка на звільнення Степанова з посади голови Одеської ОДА.

      Що відомо про Максима Степанова? Був призначений на посаду голови Одеської ОДА в січні 2017 року. Цьому передувала відставка з посади 7 листопада 2016 року Міхеїла Саакашвілі. До цього Степанов 5 років працював директором держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

      Щодо звільнення Гордєєва, то він пішов у відставку з посади голови Херсонської ОДА за власним бажанням. Активісти та батько вбитої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк закидають Гордєєву співпрацю із підозрюваними у вбивстві жінки.

      Що відомо про Андрія Гордєєва? З 2012 року був депутатом Херсонської міської ради. Протягом 2014-2016 років був народним депутатом України ("Блок Петра Порошенка"). Указом президента у 2016 році був призначений головою Херсонської ОДА.

      Батько Гандзюк звинуватив Гордєєва у причетності до замовлення вбивства активістки. Окрім Гордєєва, у цьому було звинувачено голову Херсонської облради Владислава Мангера та заступника голови ОДА Євгена Рищука. Усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним, переконує батько загиблої.

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      Теги: Новини України Новини політики Гордєєв Андрій Анатолійович Кабінет Міністрів України Новини Одеси Новини Херсона Максим Степанов
      Джерело: 24 канал
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