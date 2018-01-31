Качинський повертає Польщу в совок, – політолог про "антибандерівський" закон

Причина ухвалення польським парламентом "антибандерівського" закону не в Україні. Проблема в лідері правлячої партії "Право і справедливість" Ярославі Качинському, який має страшні політичні "ревнощі" до президента Анджея Дуди і всіх представників правлячої еліти, які успішніші, ніж він.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

Політолог нагадує: законопроект був розроблений ще більше року тому невеличкою фракцією "Кукіз’15", яка дихає реваншистськими ідеями. І цей законопроект не розглядався впродовж року. Спікер сейму Марек Кухцінський – великий друг України – відкинув його одразу. Раптом у день, коли на економічному форумі в Давосі відбулася конструктивна бесіда між Порошенком і Дудою, який жорстко сказав, що Путін має прибратися з України, сейм з подачі "ПіС" голосує за цей закон.

Генсек брежнєвського типу Ярослав Качинський – інтриган, який вирішив нав’язати стару радянську схему. Лідер правлячої партії, не маючи на управління державою чіткого мандату, вважає, що може керувати країною. Качинський, коли бачить, що вибудовуються якісь нормальні взаємовідносини в президента Польщі, до якого він має колосальну ревність, починає ставити палиці в колеса,

– зауважує Чорновіл.

На переконання експерта, маємо приклад, що навіть у дуже демократичній країні з давніми традиціями демократії в якийсь момент може розпочатися мракобісся і повернення до СРСР – "Back in the USSR".

"Адресат – не Україна. Використовуючи Україну, витираючи об нас ноги, правляча "ПіС" вирішує свої амбіційні внутрішні проблеми", – вважає Тарас Чорновіл.

Як говорить політолог, насправді Польща – перша крана ЄС, проти якої можуть бути застосовані санкції з позбавленням права голосу в Раді ЄС.

Якщо казати прямо, Польща може стати країною-ізгоєм, яку викреслять з числа демократичних повноправних держав. Це та Польща, яка до приходу до влади "ПіС", була членом так званої внутрішньої шістки ЄС, куди також входили Німеччина, Франція, Італія, Іспанія і Великобританія. Але завдяки Качинському і після виходу Великобританії з ЄС залишилася велика четвірка. Польщу витурили, і їй загрожують санкції,

– наголошує Чорновіл.

Нагадаємо, 26 січня з’явилась інформація, що Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.

Більш детально про загострення стосунків між Україною і Польщею читайте в матеріалі: Історична пам'ять і популізм: між Україною і Польщею знову пробігла чорна кішка