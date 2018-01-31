09:19
1 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пошуках друзів. Зовсім не той російський Хемінгуей
Вєсті Кремля
22:31, 31 січня
Вєсті. UA. Блискавичний виступ Ляшка. Чим живе головний донецький терорист
Вєсті.UA
22:16, 31 січня
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, 30 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Качинський повертає Польщу в совок, – політолог про "антибандерівський" закон

23:20, 31 січня 1886 Читать новость на русском
Ярослав Качинський вирішує свої внутрішні проблеми?
Ярослав Качинський вирішує свої внутрішні проблеми? / 24 Канал

Причина ухвалення польським парламентом "антибандерівського" закону не в Україні. Проблема в лідері правлячої партії "Право і справедливість" Ярославі Качинському, який має страшні політичні "ревнощі" до президента Анджея Дуди і всіх представників правлячої еліти, які успішніші, ніж він.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

Політолог нагадує: законопроект був розроблений ще більше року тому невеличкою фракцією "Кукіз’15", яка дихає реваншистськими ідеями. І цей законопроект не розглядався впродовж року. Спікер сейму Марек Кухцінський – великий друг України – відкинув його одразу. Раптом у день, коли на економічному форумі в Давосі відбулася конструктивна бесіда між Порошенком і Дудою, який жорстко сказав, що Путін має прибратися з України, сейм з подачі "ПіС" голосує за цей закон.

Генсек брежнєвського типу Ярослав Качинський – інтриган, який вирішив нав’язати стару радянську схему. Лідер правлячої партії, не маючи на управління державою чіткого мандату, вважає, що може керувати країною. Качинський, коли бачить, що вибудовуються якісь нормальні взаємовідносини в президента Польщі, до якого він має колосальну ревність, починає ставити палиці в колеса,
– зауважує Чорновіл.

На переконання експерта, маємо приклад, що навіть у дуже демократичній країні з давніми традиціями демократії в якийсь момент може розпочатися мракобісся і повернення до СРСР – "Back in the USSR".

"Адресат – не Україна. Використовуючи Україну, витираючи об нас ноги, правляча "ПіС" вирішує свої амбіційні внутрішні проблеми", – вважає Тарас Чорновіл.

Як говорить політолог, насправді Польща – перша крана ЄС, проти якої можуть бути застосовані санкції з позбавленням права голосу в Раді ЄС.

Якщо казати прямо, Польща може стати країною-ізгоєм, яку викреслять з числа демократичних повноправних держав. Це та Польща, яка до приходу до влади "ПіС", була членом так званої внутрішньої шістки ЄС, куди також входили Німеччина, Франція, Італія, Іспанія і Великобританія. Але завдяки Качинському і після виходу Великобританії з ЄС залишилася велика четвірка. Польщу витурили, і їй загрожують санкції,
– наголошує Чорновіл.

Нагадаємо, 26 січня з’явилась інформація, що Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.

Більш детально про загострення стосунків між Україною і Польщею читайте в матеріалі: Історична пам'ять і популізм: між Україною і Польщею знову пробігла чорна кішка

Теги: Новини України Новини політики Степан Бандера
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 31 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:43 Будни "ЛНР": выпить – это уход от реальности и проблем
Ольга Черненко 474
Что на самоме деле грозит фигурантам
31 січня, 23:00 Что на самоме деле грозит фигурантам "кремлевского списка"
Іван Яковина 913
31 січня, 22:01 "Кремлевский доклад" – пронесло или коллапс на повестке?
Злой Одессит 1025
Російська пропаганда в дії: як німецькі журналісти стають
31 січня, 21:04 Російська пропаганда в дії: як німецькі журналісти стають "рупорами Путіна"
Борис Немировський 871
4G в Україні: коли запрацює і як підключити
31 січня, 20:01 4G в Україні: коли запрацює і як підключити
Яніна Ткачук 6639
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Соратника Медведчука закидали яйцями у Херсоні: відео
 3 грудня 2017 , 14:28
"Викрадену" в Києві активістку Femen насправді затримала поліція
 15 листопада 2017 , 12:13
BMW X3
 30 квітня , 12:03
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук