Качинський розраховує, що стосунки України і Польщі погіршаться, – політолог

В ситуації, що виникла між Україною і Польщею через "антибандерівський" закон, Україна має бути мудрішою. На міжнародному рівні Польща повністю підтримує Україну. Не виключено, що лідер правлячої партії Качинський спеціально хоче зірвати стосунки.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Тарас Чорновіл.

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Як зазначив експерт, польський уряд намагався пом’якшити цей закон. Президент Анджей Дуда заявив, що детально його вивчить і не підпише закон автоматично. В Польщі, за словами політолога, всі розуміють повну безглуздість цього рішення.

Позиція Польщі, яка зараз стала не постійним членом Радбезу ООН, повністю проукраїнська. Польща зробила крок, що виходить за рамки "безвізу", який не дає права на працю. Але ті українці, хто приїхав по "безвізу" в Польщу, автоматично отримують право на працю на півроку. Після цього можуть отримати трудову візу. Тому, вважає він, сказати, що поляки недружні, не зовсім правильно,

– вважає Чорновіл

При цьому політолог підкреслює: лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський може спеціально провокувати такі дії, оскільки має політичні ревнощі до президента Анджея Дуди. Качинський, говорить Чорновіл, десь і розраховує на те, щоб зірвати нормальні відносини Польщі з Україною. Тому що це буде не його успіх, а Дуди. Якщо Україна буде дуже жорстко реагувати, то це саме те, чого і хоче лідер ПіС. Хоча, зауважує він, Качинський не проти співпраці з Україною, і не з тих, хто підтримує Росію. Але лідер "ПіС" страшний деструктор.

"Україна повинна наголосити, що ми засмучені ситуацією, що керівники правлячої еліти Польщі відійшли від засадничих принципів, на яких будувалася польська демократія Єжи Гедройця, яку будувала легендарна "Солідарність" – без незалежної сильної України не можлива демократична незалежна Польща. І другий принцип: "Пробачаємо і просимо пробачення", – наголосив Тарас Чорновіл.

Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки. У МЗС України вважають, що це чергова спроба нав’язати однобічне трактування історичних подій і що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".



1 лютого закон про "заборону бандерівської ідеології" ухвалив Сенат Польщі. На переконання президента України Петра Порошенка, історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон.

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