Олександр Качура запропонував провести вибори до Донецької та Луганської обласних рад. На його думку, для цього немає жодних технічних та організаційних перешкод. Народний депутат партії "Голос" Роман Лозинський прокоментував пропозицію Качури.

В ефірі 24 каналу Роман Лозинський ствердив, що висловлювання Олександра Качури – це грубі маніпуляції, в яких він когось звинувачує. За його словами, депутат від "Слуги народу" виступає, як маріонетка Москви.

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Депутат розповів, чому піднімається питання про перегляд постанов про призначення виборів. Він ствердив, що це питання підняв Путін і "його люди" одразу після зустрічі ТКГ. Те, що сказав Качура – це "ультиматум Росії в цьому надзвичайно важливому внутрішньому питанні України".

Мова йде про проведення виборів не лише на деокупованих територіях після деокупації, але й про вибори в Донецьку та Луганську обласні ради. Там вони не можуть відбутися, тому що будуть провокації, будуть обстріли,

– сказав Лозинський.

За словами народного депутата, Качура у своїй постанові скопіював його норми про реінтеграцію і хоче провести вибори, базуючись не на Конституції України, а на спеціальних законах. Качура як маріонетка Москви скасував декілька важливих пунктів і захотів провести вибори в обласні ради для того, аби туди пройшли проросійські кандидати.

Роман Лозинський повідомив, що вибори неможливо проводити зараз, по-перше, з точки зору безпеки для людей, які підуть на дільниці, по-друге, з точки зору довгострокової стратегії, яку Качура зараз не озвучив.

Чомусь він не згадав, що Путін через своїх представників на зустрічі ТКГ висловив ультиматум, за яким Верховна Рада повинна змінити постанову про призначення виборів, яка зараз – абсолютно проукраїнська,

– додав депутат.

Народний депутат Олександр Качура зауважив, що голова Центральної виборчої комісії не вбачає проблем з технічної точки зору проведення виборів до Донецької та Луганської областей. Він нагадав, що виборці, які там мешкають, голосували за народних депутатів на парламентських і президентських виборах, а зараз їх позбавляють такого права. Качура додав, що, на його думку, шлях до миру на непідконтрольних територіях – це проведення виборів на підконтрольних.

Проблема з виборами на окупованому Донбасі: коротко

Згідно з мінськими угодами, Росія вимагає спочатку провести вибори на Донбасі, а потім окупанти повернуть Україні контроль над кордоном.

Позиція України така: спочатку прибрати окупаційні війська, повернути кордон (тобто, гарантувати безпеку в регіоні), а вже потім проводити вибори. Адже якщо кордон контролюватиме Росія, вона буде, як і раніше, постачати бойовикам гроші, зброю тощо. Водночас це унеможливлює проведення демократичних і мирних виборів у регіоні.

Пункт 4 постанови Ради про призначення місцевих виборів у 2020 році зауважує, що в Донецьку і Луганську вибори провести неможливо, поки там війна і неконтрольований Україною кордон із Росією.



Як проходитимуть місцеві вибори / Інфографіка 24 каналу