Кадетський корпус у Харкові вперше поповнився набором із дівчат: яскраві фото

Вперше в історії до Харківської державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" вступили дівчата. Їх небагато – всього 35, проте вже з вересня вони вчитимуться разом із іншими 225 новачками.

Про це мовиться на Фейсбук-сторінці Армія. Inform.

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"У травні – липні до нас прийшло близько півтори тисячі школярів, які бажали носити погони кадетів. Ми перевірили їхні атестати, переглянули медкнижки та прийняли заліки з фізичної підготовки. Так ми відібрали найкращих із найкращих за всіма показниками юнаків та дівчат", – розповів заступник начальника кадетського корпусу з методичної роботи полковник Олексій Магілін.



Вперше в історії кадетського корпусу в Харкові – набір з дівчат/ фото з соцмереж

За організацію навчання кадетів-дівчат відповідатиме досвідчена офіцерка кадетського корпусу – майор Аліна Крокун-Баранова.

За її словами, новобраниці-дівчата досить швидко адаптувалися до нового ритму життя, навчилися носити та поважати військовий однострій, а також вже навіть встигли потоваришувати.

Мотивація добре вчитися серед красунь у погонах дуже висока. Адже близько 90 % з них – із сімей військовослужбовців чи правоохоронців. Тому морально до армійських труднощів вони вже підготовлені,

– повідомила Крокун-Баранова.

За її словами, по завершенню кадетського корпусу майже всі планують учитися далі у вищих військово-навчальних закладах.





Новобраниці кадетського корпусу в Харкові/ фото з соцмереж



"У мене батько військовий пенсіонер. Старший брат теж служить у Збройних Силах України і наразі перебуває у бойовому відряджені на Донбасі. Скільки себе пам’ятаю, завжди мріяла бути офіцером і любила приміряти кашкет батька. Знаю від родичів, що носити погони дуже важка, але почесна робота", – розповіла нова вихованка кадетського корпусу Катерина Прилипко.

Цікаво! Цьогорічні новачки є мешканцями 19 областей України. Близько 20 хлопців приїхали до Харкова із тимчасово окупованих територій на Донбасі, бо не бачать там перспективи для себе. 250 новобранців навчатимуться у підрозділах 7-11 класів. А ось всі 35 дівчат були відібрані у 9 – 10 класи.

Що відомо про Кадетський корпус у Харкові? Навчальний заклад розташований у будівлях колишнього танкового училища.



Його за відповідним указом президента створили у листопаді 2013 року. У Кадетському корпусі навчаються юнаки, а відтепер і юнки, 7, 8, 9, 10 та 11 класів.



"Разом зі створенням Кадетського корпусу Харківщина відновила традиції військово-патріотичного виховання юнаків, втрачені ще у далекому 1947 році в наслідок переміщення Харківського військового суворовського училища, яке було розміщено у місті Чугуїв, до міста Київ", – кажуть у навчальному закладі.