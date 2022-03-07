Кадирівці розстріляли працівників Укрпошти: тіла не вдалося забрати через обстріли

У Запорізькій області окупанти розстріляли працівників Укрпошти. Машина з вбитими людьми досі продовжує стояти серед поля.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зазначив, що працівники Укрпошти повідомили – злочин вчинили кадирівці.

До теми Росіяни вбили голову Гостомельської сільради Юрія Прилипка

Тіла неможливо забрати

Старух розповів, що тіла вбитих не вдається забрати. Він сказав, що на ділянці, де сталася трагедія, продовжуються бойові дії. Там пересувається військова техніка окупантів.

"Вчора колеги з Укрпошти спробували забрати загиблих колег оскільки мали надію, що хтось вижив. Але прибувши на місце трагедії вони встигли тільки сфотографувати місце події, бо почали з'являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя", – написав Старух.

Чинити опір

Голова Запорізької ОВА запевнив, що цинічні та жорстокі вчинки не зійдуть з рук окупантам. Він закликав усіх жителів області готуватися до протидії росіянам.

Отже, просимо вас вже сьогодні, беріть зброю, копайте окопи, укріплюйте свої домівки і гуртуйтеся проти агресора,

– наголосив Старух.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!