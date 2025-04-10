Глава Чечні тим часом одразу заявив, що діями юнака нібито керував українець. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Тіло лежало посеред вулиці, а машини об'їжджали його

Напад стався ще у понеділок, 7 квітня. Згодом тіло хлопця розмістили посеред села Ачхой-Мартані, де він жив. Людей зігнали дивитися на вбитого.

Згодом їх відпустили, а автівки, які їхали повз, просто об'їжджали тіло.

Людей зібрали відразу за мостом, на перехресті, не даючи нікому навіть сісти в автобус або відійти в бік від цього натовпу, фото і відео найсуворіше заборонили, після того, як привезли труп цього хлопця і кинули його на асфальт, дорослі жінки почали обурюватися, а молоді дівчата плакати. Оскільки ситуація почала виходити у них з-під контролю, цей шабаш за часом тривав 15 хвилин,

– розповіли місцеві.

Увечері 9 квітня повідомлялося, що померлий так і лежав на асфальті у центрі села.

"Тіло вбитого підлітка лежало весь цей час перед натовпом зігнаних жителів. Це і є "рускій мір" та російський закон, який нам принесла Росія", – йдеться у повідомленні чеченського каналу спротиву окупації Росії NIYSO у середу.

Обережно, 18+! Тіло юного чеченця посеред села / Фото місцевих ЗМІ

Рамзан Кадиров наказав через вчинок юного месника незаконно вигнати із Чечні його родичів та конфіскувати їхнє майно.

МВС і Росгвардії разом із ФСБ треба вигнати з території республіки батьків і братів тих, хто стоїть за цим. Їхнє майно треба вилучити. Якщо вони після цього не припинять працювати на Україну, яка їх фінансує, тоді інших родичів необхідно вислати,

– цитують росЗМІ Кадирова.

100 років тому так посеред вулиці лежало тіло абрека Зелімхана

В історії народу уже був подібний випадок.

Понад 100 років тому царська влада змусила людей позувати на тлі тіла абрека Зелімхана – чеченського національного героя часів Російської імперії. Він відомий своєю боротьбою із несправедливістю царя.

"Через десятиліття тактика не змінилася: той самий цинізм, та сама демонстративна безкарність. Окупанти, як і раніше, вважають, що терор і публічне приниження зламають волю народу. Але вони помиляються. Кожна така фотографія – не доказ їхньої сили, а свідчення страху. Страху перед тими, хто навіть мертвим, залишається символом опору", – додав чеченський рух спротиву.

У NIYSO наголосили, що так влада Росії репресує населення окупованої Чечні.