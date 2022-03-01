За словами Кадирова, чеченці в Україні виконують "Спеціальну військову операцію". Про це очільник Чечні повідомив 1 березня.

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Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що серед уродженців Чеченської Республіки, які вирушили виконувати спеціальну військову операцію* в Україну, є втрати: двоє померли, шестеро отримали поранення різного ступеня,

– мовиться в повідомленні.

До слова, Роскомнадзор наполягає на тому, що те, що відбувається на території України, – це "спеціальна військова операція". Особливо такий термін мають використовувати ЗМІ. Інакше їх заблоковують і називають "іноагентами".

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