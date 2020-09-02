У Кабінеті Міністрів назрівають кадрові зміни. Зокрема, звільнити можуть міністра економіки Ігоря Петрашка та очільника Мінфіну Сергія Марченка.

Такою інформацією в ефірі одного з телеканалів поділився перший заступник голови Верховної Ради та представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами Стефанчука, відповідні висновки будуть зроблені після 15 вересня. Тоді уряд повинен запропонувати парламенту бюджетну резолюцію на 2021 рік.

Все залежати від того, наскільки ефективною та якісною буде робота над проєктом держбюджету. Тут важливі нові підходи щодо подолання наслідків, спричинених COVID-19,

– заявив Стефанчук.

Чому депутати незадоволені Петрашком і Марченком

Напередодні голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є запитання до роботи економічного блоку Кабміну. За словами голови фінансового комітету Данила Гетманцева, є певні питання щодо роботи митниці .

. Нардепка Євгенія Кравчук зазначила, що невдоволення роботою економічного блоку почалося ще навесні. Коли почав працювати новий уряд, він мав подати програму своєї діяльності. Однак тоді довго її не могли затвердити.

Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк додав ще одну причину, чому народні обранці не задоволені Міністерством фінансів. На його думку, це через МВФ. Марченку, мовляв, важко вдається налагодити співпрацю з МВФ.

Зверніть увагу! Рада призначила Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки в березні 2020 року. Наприкінці того ж місяця парламент схвалив кандидатуру Сергія Марченка на посаду очільника Мінфіну.