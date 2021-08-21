Інцидент у стилі "ню" трапився на пляжі "Ланжерон". До такого вигляду відпочивальника не були готовий ані персонал закладу харчування, ані інші гості.

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Працівники кафе викликали поліцію

Жодні вмовляння одягнути білизну та розрахуватись за замовлення на чоловіка не подіяли. Отож працівники кафе викликали поліцію.

Правоохоронці, що прибули на виклик, зіткнулись з неадекватною реакцією. Правопорушник накинувся на одного з поліцейських з кулаками. Любителя прогулятись в оголеному вигляді забрали в ізолятор тимчасового утримання.

Зверніть увагу! Відпочивальнику оголосили підозру за умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Це карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Опір поліцейським чинила і нетвереза жінка

Тим часом правоохоронцям в Одесі дісталось ще раз – цього разу від нетверезої одеситки. Вона разом з немовлям прийшла у такому стані у кафе. Жінка чинила опір поліцейським, коли ті намагались з'ясувати, де батько дитини.

Нещодавно В Одесі чоловік побив поліцейського, бо він не "посадив" його сестру

Малюка передали татові, а щодо матері склали адміністративний протокол. За протиправну поведінку їй загрожує штраф, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років.