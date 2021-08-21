У кафе – без білизни: в Одесі голий турист побився з поліцейськими

Ні в чому собі не відмовляти на відпочинку вирішив чоловік із Дніпра. В Одесі він прийшов голим на пляж та так само – без білизни вирушив і у кафе.

Інцидент у стилі "ню" трапився на пляжі "Ланжерон". До такого вигляду відпочивальника не були готовий ані персонал закладу харчування, ані інші гості.

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Працівники кафе викликали поліцію

Жодні вмовляння одягнути білизну та розрахуватись за замовлення на чоловіка не подіяли. Отож працівники кафе викликали поліцію.

Правоохоронці, що прибули на виклик, зіткнулись з неадекватною реакцією. Правопорушник накинувся на одного з поліцейських з кулаками. Любителя прогулятись в оголеному вигляді забрали в ізолятор тимчасового утримання.

Опір поліцейським чинила і нетвереза жінка

Відпочивальнику оголосили підозру за умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Це карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Тим часом правоохоронцям в Одесі дісталось ще раз – цього разу від нетверезої одеситки. Вона разом з немовлям прийшла у такому стані у кафе. Жінка чинила опір поліцейським, коли ті намагались з'ясувати, де батько дитини.

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Малюка передали татові, а щодо матері склали адміністративний протокол. За протиправну поведінку їй загрожує штраф, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років.