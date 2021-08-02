Інцидент трапився 1 серпня близько 01:30. Чоловік стріляв з травматичного пістолета. У поліції не повідомляють, де сталася стрілянина. Але в телеграмі "Ху*вый Днепр" кажуть, що це кафе Mister Cat на проспекті Дмитра Яворницького.

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Стріляв під час сварки

Відомо, що чоловіки сварилися. Згодом один із них дістав пістолет і почав стріляти. Поки приїхали поліцейські, зловмисник втік. Згодом правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на авто в Індустріальному районі Дніпра.

За даними телеграм-каналу "Ху*вый Днепр", у поліцію зателефонував потерпілий. Він повідомив, що перебуваючи в кафе, у нього стався конфлікт з відвідувачем. Раптом невідомий дістав пістолет і двічі вистрілив в ногу потерпілому.

Також кажуть, що зловмисник втікав на авто Toyota Land Cruiser і зник з місця інциденту. Постраждалого відвезли в міську лікарню №16.

Що загрожує підозрюваному

Під час огляду легковика працівники поліції вилучили пістолет з патронами. Їх відправили на експертизу.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру через хуліганство. Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зараз тривають слідчі дії. Відділ поліції № 7 Дніпропетровщини обирає запобіжний захід.

Зверніть увагу! Нещодавно на Запоріжжі сталася бійка зі стріляниною через газонокосарку. Чоловік, який не витримав шум коси, підійшов до жителя будинку і вистрілив йому в лоб. Натомість потерпілий почав бити зловмисника і так зламав йому щелепу.