В кафе на Дніпропетровщині повісили карту з "російським" Кримом: вибачились та виправились

В одному з кафе у Кам'янському, що у Дніпропетровській області, на відвідувачів чекав неприємний сюрприз. Інтер’єр закладу прикрасили картою світу, на якій Крим був позначений частиною Росії.

Про неприємний інцидент розповіли у соцмережах та місцевих ЗМІ. Уточнили – обурливу карту вивісили у кафе Navigator.

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Адміністрація закладу вибачилась за карту

Реакція соцмереж дуже швидко дала свій результат. Адміністрація закладу вибачилась і опублікувала фото з переробленою картою, на якій Крим вже є частиною України.

Карту наечбто просто не домалювали

За словами керівництва кафе, карту просто не закінчили. Зараз художники взялись за пензлі та й замалювали півострів правильним кольором.

Скандал через Крим спалахнув на Олімпіаді

Зазначимо, що нещодавно скандал через Крим спалахнув на Олімпіаді-2020 у Токіо. На офіційному сайті змагань на мапі Olympics Cheer Zone півострів відділили від України кордоном.

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Згодом карту виправили, проте вибухнула обуренням Росія. Мовляв, мапа – не є коректною, проте до думки росіян не дослухались.