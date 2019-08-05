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      Кафе з єнотами у Харкові: чи слідкують зоозахисники за безпекою тварин

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      У Харкові відкрили першу кав'ярню з єнотами. Двоє пухнастих розбійників стали унікальною компанією до кави. За перші дні роботи навідати їх прийшли вже понад півтори тисячі людей.

      Єноти Барт і Ліса бешкетні, як і їх прототипи у мультфільмі "Сімпсони". Не встигнеш обернутися, як вертляві пальчики вже у кишені, полощуть все, що у них знайдуть. Єноти – головна принада нового кафе у Харкові, який відкрив 24-річний хлопець.

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      "Перший день ночував тут я. Потім на другий день ми заїхали і спали тут вже разом. І потім вони почали залишатися тут одні. Взагалі, дуже сумую, тому що звик. Чотири місяці вирощував, як маленьких немовлят на руках", – пояснив власник кафе Марк Колесніков.

      Марк Колесніков
      Марк Колесніков з єнотами

      Тепер у квартирі Марка тиша, а в кав'ярні є окрема звукоізольована кімната для єнотів. Як у природі, тут є, де побігати та відпочити. Зранку у тварин обов'язкова прогулянка, сніданок, вітаміни, а далі – гості.

      Ми прийшли подивитися на єнотів. Це щось дуже незвичне у нас з’явилося. Такий антистрес,
      – розповіла відвідувачка кафе.

      Барту та Лісі всього чотири місяці. За декілька років вони погладшають, а жвавості буде ще більше. За комфортом і безпекою тварин слідкують зоозахисники. Розповіли, що тваринам достатньо простору. Їх у кафе утримують краще, ніж деякі люди у квартирах.

      Єнот в кафе Харкова
      Єнот в кафе Харкова

      "У зоопарках вони у клітках, до них не можна зайти. Вони там дикі, кусаються, а наші повністю домашні. У нас три дні був ажіотаж, людей з кожним днем все більше-більше", – заявив власник кафе Марк Колесніков.

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      Теги: Новини України Новини Харкова Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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