У ніч на 7 червня у Кагарлику 24-річний місцевий житель поїхав на мотоциклі у невідомому напрямку й зник. Його рідні звернулися у поліцію. Шукали хлопця всім районом. А 10 червня його тіло знайшли в кущах. Основна версія поліції – ДТП.

Шукали хлопця всім районом

Після звернення слідчі відкрили кримінальне провадження та одразу розпочали пошуки хлопця, повідомляє пресслужба поліції.

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Пошуки зниклого хлопця були масштабними, заявив виконувач обов’язків начальника Кагарлицького відділення поліції Дмитро Литвин.

До них залучили весь особовий склад районної поліції, усі мобільні поліцейські наряди, бійців Нацгвардії та полку "Миротворець", громадськість, небайдужих з району, – зазначив Литвин.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські визначили напрямок, в якому рухався мотоцикліст. А тоді почали детально оглядати усі дороги.

Сумне завершення пошуків

Тіло молодого чоловіка знайшли на узбіччі, у кущах. Він був приблизно за 30 кілометрів від того місця, де його зафіксували камери. Крім того, виявили мотоцикл з характерними для ДТП пошкодженнями.

За попередньою інформацією, хлопець загинув у результаті дорожньої аварії. Наразі поліція встановлює усі обставини та причини страшної трагедії.

Литвин про пошуки хлопця: дивіться відео