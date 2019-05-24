Как долго Украина выдержит без новых траншей МВФ

МВФ приехал, МВФ остается, МВФ может уехать раньше. Миссия улетит и пообещает вернуться, но транш мы не получим.

Фонд остается, но транш мы не получим: почему

Если бы Миссия МВФ досрочно прекратила свою работу в Украине и отбыла в известном направлении, проработав всего 3 дня, как ходили слухи, то было бы очень обидно. Такой короткой миссии еще не было в Украине. И не исключено, что данное пришествие является уникальным для Фонда. Впрочем, может и нет. Все-таки МВФ работает со странами-двоечниками, и там возможно всякое. Хотя Украина – это любимый второгодник, который все никак не может пройти школьную программу пятого класса.

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Сейчас Фонд может сократить свою работу в Украине по двум причинам. Досрочные выборы и политический кризис, который они спровоцировали, а с другой стороны – новые кадровые назначения президента.

Наши западные партнеры достаточно долго намекали, что в Украине есть токсичные олигархи. И люди, связанные с ними, не должны быть на ключевых должностях. Их не услышали. А в условиях отставки правительства им просто не с кем работать. Можно себя успокаивать разве что тем фактом, что даже если бы Миссия Фонда доработала до конца, то транш мы бы все равно не получили.

Сейчас ключевой проблемой остается решение Конституционного Суда о незаконном обогащении и пока ситуация не будет исправлена, нельзя ожидать от МВФ продолжения финансирования Украины.

В то же время, Украина остается в программе МВФ, и это гарантирует до поры до времени сохранение макроэкономической стабильности.

Что дальше?

Пока у страны есть запас прочности. Позволяющий пройти лето без новых траншей от МВФ. Случилось это благодаря активности иностранцев, покупающих гривневые облигации. Высокий уровень доходности, валютная стабильность, а также ожидаемые с дня на день изменения в инфраструктуре украинского фондового рынка (инвесторы получать возможность покупать ОВГЗ не вставая с кресла в Лондоне) вызвали приток спекулятивного капитала и за последние три месяца в руки иностранцев было продано внутреннего долга на сумму больше одного миллиарда долларов.

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И мы можем сейчас говорить о том, что спрос не исчерпался и будет реализован, как только запустят техническую возможность покупать в Лондоне и других цивилизованных частях планеты. И для того, чтобы мы продолжали привлекать иностранцев, страна должна оставаться в программе МВФ. Это ключевое.

Впрочем, активный приток спекулятивного капитала создает дополнительные риски. Ведь эти деньги как быстро заходят, так же быстро и уходят. И теперь в украинской экономике появилась своеобразная "реакция на дурака": если власти учудят, то это тут же отразится на курсе гривны.

Как долго мы можем выдержать без новых траншей МВФ

Ориентировочно – до декабря. Это самый оптимистический вариант. Почему до декабря? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо сказать, зачем нам вообще МВФ. От каких рисков он нас уберегает.



Как долго мы видержим без МВФ

Зачем нам вообще МВФ

Про пиковую долговую нагрузку в 2019 – 2020 годах. многие уже слышали. Или все слышали. Этими словами часто щеголяют даже на ток-шоу, в перерывах между драками и аргументами "сам дурак". И вот тут нам нужен МВФ. Хотя МВФ не кредитует украинский бюджет. Наличие программы с Фондом позволяет Украине снизить стоимость внешнего долга и привлечь необходимые суммы для финансирования бюджета.

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Проще говоря – нет программы МВФ, никто не даст Украине в долг. И именно здесь, в бюджете, сосредоточены наибольшие вызовы. В мае-декабре этого года из бюджета нужно выплатить 3,4 миллиарда долларов по внешним кредитам (основная сумма и проценты). В следующем году – еще 5,4 миллирда. Кроме того, нужно финансировать дефицит бюджета, а это около трех миллирдов долларов ежегодно. И выплачивать внутренние долги. Вот эти самые риски.

Мифы о МВФ

Когда вам кто-то скажет, что у нас много резервов НБУ, и нам ничего не страшно, можете смело посылать этих товарищей. Платежи, о которых идет речь, должны проводиться правительством со своих счетов. Золотовалютные Резервы НБУ правительство использовать не может и не должно, разве что для обмена гривны на иностранную валюту (если эта гривна есть). А есть она не всегда. Особенно если Нацбанк независим и не дает ее печатать.

Сейчас у правительства есть около 3,2 миллирда долларов в гривне и валюте. Эти деньги и есть подушка, запас прочности. Их должно быть достаточно, чтобы провести все выплаты по внешним долгам до ноября.

Как долго мы можем выдержать без новых траншей МВФ

Точный ответ будет зависеть от нескольких важных факторов, в том числе от динамики бюджета и спроса на гособлигации со стороны внутренних инвесторов. Но пока вроде хватает до конца осени. А потом приходит зима. Декабрь, когда формируется практически весь годовой дефицит бюджета. Для его финансирования нужно будет около трех миллирдов долларов в эквиваленте (при условии, что внутренние долги удастся рефинансировать).

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Привлечь такие суммы у внутренних кредиторов – нереально. Единственный источник – внешне финансирование. А тут без МВФ – никак. Сейчас внешние кредиторы позитивно настроены по отношению к Украине, несмотря на растущую уверенность, что текущая программа с МВФ уже практически завершилась досрочно. Причина – благоприятные внешние рынки и понимание, что у Украины есть небольшая подушка ликвидности.

Но этого умеренного оптимизма вряд ли наберется на 3 миллирда долларов, необходимых нам в декабре, не говоря уже о потребностях во внешнем финансировании в следующем году. Оптимизм внешних кредиторов будет потихоньку иссякать, по мере того, как будет таять подушка ликвидности.

Когда должно быть достигнуто соглашение с МВФ о новой программе.

Чтобы избежать проблем с бюджетом и волнений на валютном рынке, соглашение с МВФ о новой программе должно быть достигнуто октябре, в крайнем случае – в ноябре. Если нет – то зима обещает быть очень холодной. А подарков на новый год многим может не хватить.

Що відомо про травневу 2019 року місію МВФ в Україну?Представники Фонду до України приїхали на 2 тижні. Прибула місія 21 травня.



На зустрічах з українськими урядовцями мають обговорити:

• проблематику зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами

• проведення реформи у банківському секторі

• зменшення дефіциту державного бюджету

•окрему увагу хочуть приділити скасуванню статті про незаконне збагачення в Україні.



За підсумками роботи місії МВФ планувалося ухвалення рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.