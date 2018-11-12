01:05
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Ольга Черненко

      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи

      513
      На улицах Луганска пустынно
      На улицах Луганска пустынно / Фото автора

      Почти месяц прошел после трагедии в Керченском колледже. Как жил после этого Луганск?

      Первая реакция СМИ на расстрелы в Керчи была более чем странной. О стреблище говорили ровно полсекунды после случившегося. Сужу обо всем исключительно как потребитель новостей и телепродукта. Я следила за этой темой, и уже через пару дней у меня сложилось странное впечатление: если бы не увидела ролик о трагедии сразу, то не узнала бы ничего о массовом расстреле в Керчи. Эта новость прошла едва ли не штрих-пунктирно. СМИ уделили больше внимания обезглавленному журналисту в Саудовской Аравии, чем погибшим студентам. Да и самое яркое – венский бал, который был четко по плану на следующий день в одном из театров Луганска, где традиционно танцевали кадеты – девочки в бальных платьях, юноши в военной форме. И никаких отсылок о Керчи, буто и не было ничего. Может, и вправду не было?

      Читайте также: "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске

      Тему упавшего самолета мусолили несколька недель, расстрел в Шарли Эбдо всколыхнул весь мир и долгое время был у всех на слуху, но о 21 погибшем студенте "забыли" очень быстро. Конечно, во всех учебных заведениях прошли совещания о безопасности. Звучало это довольно нелепо: нужно быть более бдительными. Руководители подразделений донесли потом всю информацию до коллег об этой же бдительности. То есть, не стало больше охраны или камер, но мы все прослушали о терроризме. Мы теперь более бдительны. Но вокруг никто ничего не говорит о причинах этой стрельбы, результатах расследования или компенсации выжившим жертвам и родственникам погибших.

      Что поразило – моментальный отклик в ленте у всех российских знаменитостей. Но после временного молчания пошли селфи и привычная жизнь, выложенная в Интернете. Траура у кого-то хватило на сутки, а у кого-то всего на пару часов. Да что там звезды, если у нас венский бал прошел четко по графику: с польками и мазурками, платьями в пол и признанием, что кадетство – лучшая пора в жизни ребят. Будто ничего не было, а если было – то померещилось, привиделось, потому что больше об этом никто не пишет.

      Странная штука безопасность. Как можно быть осторожнее, если тебя об этом предупредили только на словах. Быть также формально осторожным? Или сообщать о любой опасности лично, потому что анонимные сообщения в "ЛНР" не рассматриваются? Или не выходить из дома лишний раз? Но после 18:00 почти во всех спальных районах города такое затишье, что куда уж больше. Во время темноты и пустоты кажется, что в 18:00 глубокая ночь, а ты в городе один. Редкий прохожий спешит домой в это время, опасаясь задержаться в ночной тьме. Но мы предупреждены о том, что нужно быть осторожнее, и, стало быть, должны быть острожнее.

      Мамы, забирая вечером детей из музыкальной школы, достают фонарики, чтобы дойти домой по темному кварталу. В руках они сжимают перцовые баллончики, чтобы отвечать за свою безопасность самим, не полагаясь ни на кого. И это геройские мамы, дающие возможность детям развиваться при любых обстоятельствах и вопреки всему.

      Читайте также: Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске

      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Публікації Новини Луганська Теракт в коледжі у Керчі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 12 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel
      сьогодні , 00:01 Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      12 листопада , 23:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Головні новини 12 листопада: старі нові вожді окупованого Донбасу, арешт Павловського
      12 листопада , 22:50 Головні новини 12 листопада: старі нові вожді окупованого Донбасу, арешт Павловського
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      12 листопада , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці
      12 листопада , 21:01 Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук