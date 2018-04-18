Как Дуров уделал Путина и Роскомнадзор: детали интернет-баталий

Владимир Путин – это типичный человек прошлого. Он не пользуется интернетом, не понимает его и считает, что оттуда ничего хорошего выйти не может. Для него всемирная сеть – это место, где живет злая оппозиция и ее лидер – Алексей Навальный. Именно поэтому в России вполне официально действует государственная структура по борьбе со свободой слова в интернете. Ее официальное название – Роскомнадзор.

Кремль под предлогом борьбы с США собирается отправить в могилу примерно 10 миллионов россиян и уничтожить местную ракетную и титановую промышленность. Но этого, как оказалось, властям мало! Они уже начали уничтожать российский интернет, причем совершенно дикими способами.

Читайте також: Удар по Сирии: показуха, которая навредила РФ

Там все говорят и думают, что захотят. Никто не верит ни в величие России, ни в Бога, ни в царя – то есть самого Путина. В путинском мире интернет – это американская дьявольская шайтан-машина, которую можно использовать только для того, чтобы портить жизнь иностранным государствам и вмешиваться в американские выборы. Все остальное, в общем, и не нужно. Но главное для него зло – это свободное распространение информации. Этого Путин просто не выносит.

В год на содержание Роскомнадзора из бюджета тратят примерно 10 миллиардов рублей – это примерно 5 миллиардов гривен. Главная задача этой структуры – следить за тем, чтобы в интернете все только хвалили Путина и ни в коем случае не призывали к его свержению. Ну, в крайнем случае, постили фоточки из отпуска и котиков.

Но интернет – такая штука, где общение часто идет анонимно или под псевдонимами. Более того, во многих люди используют программы-мессенджеры и социальные сети, которые шифруют сообщения. Посторонний человек или целый Роскомнадзор не может узнать, кто что и о чем говорит. Это, с точки зрения Путина, непорядок и хаос!

А вдруг там его ругают? Виновных в этом надо вычислить, поймать и примерно наказать. Но для начала нужно установить контроль над этими самыми мессенджерами и дать ФСБ доступ туда – чтобы лейтенанты и майоры спокойно могли читать чужую переписку. Это, конечно, противоречит конституции, но в России власть ее давно уже не соблюдает.

Читайте також: Война или фиктивность: к чему приведут взаимные угрозы Трампа и Путина

Самой популярной платформой для общения в РФ был ВКонтакте. Его создатель, Павел Дуров, сумел сделать сервис, который оказался не хуже захватившего весь мир Фейсбука. Ни в одной другой стране мира, кроме Китая, у ФБ нет конкурентов. А вот Дуров сумел в России его сделать.

Именно поэтому у Дурова ВК отжали, отобрали, а самого его выгнали за границу. Теперь вся переписка россиян (да и не только россиян) ВКонтакте читается сотрудниками ФСБ.

Роскомнадзор был доволен: главного врага победили, теперь можно было блокировать мелкие сайты оппозиции и искать тех, кто постит смешные фотожабы с Путиным. Однако Дуров, уехав за границу, работу не бросил. Он моментально создал мессенджер Телеграм – самый современный, технологичный, удобный и, главное, полностью защищенный от постороннего вмешательства. Там вашу переписку не прочитает ни ФСБ, ни ЦРУ, ни даже начальник или теща!



Павел Дуров

Этот мессенджер тут же стал невероятно популярным, особенно в авторитарных и несвободных государствах, вроде России и Ирана. Хотя и в США и Европе он тоже довольно популярный. Но сейчас станет еще популярнее. Дело в том, что Роскомнадзор и ФСБ потребовали от Дурова предоставить им ключи шифрования переписки пользователей. Проще говоря, захотели читать и их переписку.

Создатель Телеграм на это ответил, что его программа просто не содержит таких ключей. Она так хитро устроена, что даже ее сотрудники, если сильно захотят, не сможет читать то, что там пишут обычные люди. Нельзя читать – и все! В Москве Дурову пригрозили блокировкой Телеграма. После этого в Сети появилась смешная фотография с ключами от этой программы, которую он якобы отправил в ФСБ. Фото было не настоящим, но оно прекрасно показывает абсурдность требований российской власти. Поэтому неудивительно, что создатель Телеграм послал ее (то есть власть) подальше – по всем известному адресу.

Читайте також: Бунт против Путина: как долго будут терпеть российские олигархи

Роскомнадзор начал показательно готовиться к блокировке. Это вызвало возмущение уже со стороны пользователей. Телеграм в России уже давно стал частью повседневной жизни. Телеграм использовали даже сами чиновники, которые не хотели, чтобы кто-то их прослушивал или читал их переписку. Для молодых людей "Телега", как эту программу окрестили в РФ, является таким же обязательным атрибутом, как, например, мобильный телефон. Без нее просто невозможно жить! То есть возможно, конечно, но очень сложно и неудобно.

В Сети началась не очень приличная кампания – Роскомнадзору, его сотрудникам и начальникам люди массово советовали заблокировать себе анус, но не трогать Телеграм. Несколько попыток блокировки так удалось предотвратить. Но все-таки это свершилось. Московский суд постановил прекратить деятельность Телеграма в РФ, после чего началось что-то очень странное.

Роскомнадзор начал блокировку. Но Телеграм работал. Оказалось, что он сделан намного более хитро, чем все думали. Власти бросились блокировать интернет-адреса, через которые Телеграм уходил от блокировки. Этих адресов только за один день оказалось 16 миллионов!

Когда их все заблокировали, в России начали падать сайты многих сервисов и компаний. Несколько крупных банков объявили, что их сети сломаны. В магазинах терминалы перестали принимать кредитные карточки. Вышел из строя сервис голосовых звонков в Вайбере. Пассажиры стали жаловаться, что в аэропорту Шереметьево сломалась электронная система регистрации. Посадочные билеты выписывали от руки - как в 1960е годы.



Александр Жаров, глава Роскомнадзора

Но самое интересное: Телеграм работал! Даже без всяких систем обхода блокировок! Выяснилось, что Дуров научил эту программу связываться с Сетью через какие-то немыслимые каналы, которые заблокировать практически невозможно. Для этого пришлось бы отключить весь интернет!

Вся эта ситуация стала напоминать погоню танковой дивизии за мотоциклистом по улицам большого города. Например, танкисты его видят в кафе. Наводят пушки, стреляют. Кафе в дребезги – кругом валяются трупы посетителей. Ну а мотоциклист уже уехал и находится в банке. Залп по банку, от здания – одни руины, а мотоциклист уже в магазине, там история повторяется.

Читайте також: Контрнаступление Путина: почему Лондон оказался на пороге дипломатического поражения Москве

Самое забавное, что в ходе этой гонки наш мотоциклист, то есть Телеграм, побывал и в так сказать, танковой части. Эта программа начала использовать адреса самого Роскомнадзора. Он их немедленно заблокировал, чем сломал работу своего собственного сайта. Зрители в восторге: пожелание Роскомнадзору "заблокировать себе анус" полностью осуществилось! Практически в буквальном смысле. Сами себя поимели, с чем, конечно, их надо поздравить.

Дуров, который еще в детстве был вундеркиндом, лауреатом многих стипендий, краснодипломником и просто гениальным программистом, самостоятельно и без особых усилий уделал целое государственное ведомство с многомиллиардным бюджетом. Просто как в кино!

Роскомнадзор и ФСБ сейчас бьются в бессильной злобе, блокируют все новые миллионы адресов, ломают сайты государственным и частным структурам, но все равно ничего сделать не могут. В России сейчас, кстати, всерьез опасаются, чтобы танкисты Роскомнадзора не взорвали компьютерные сети атомных электростанций, авиадиспетчеров или стратегических нефтепроводов. Эти балбесы совсем потеряли рассудок и могут учудить что-то очень опасное для жизни простых людей, которые никак даже не связаны с Телеграмом.

Ну а Дуров еще и издевается. Он пообещал из личных средств гранты всем тем, кто будет помогать пользователям обходить нынешние и будущие блокировки Телеги. Если вам нужно несколько биткоинов, можете и сами попробовать! Вообще, вся эта история показывает, насколько беспомощно, отстало и тупо выглядят люди прошлого, типа Владимира Путина, когда сталкиваются в честном интеллектуальном поединке с людьми будущего – такими, как Павел Дуров.

Читайте також: Почему Путин бросил честного боярина Тулеева на вилы разъяренных холопов

Когда Путин не может убить, посадить, отравить своего оппонента, он совершенно бессилен. Мыслей, идей, технологий у него просто нет. Он способен лишь рубить топором провода в бессильной злобе. Но сейчас уже и это не помогает! Он лишь себе хуже делает. Анус себе блокирует, выражаясь языком интернет-сообщества.

Но самое главное – это то, что прямо сейчас российская власть своими действиями выращивает миллионы людей, чьим кумиром будет Дуров, а не Путин. Они видят, в какое посмешище превратилась вся его хвалена вертикаль власти в столкновении с лишь одним разумным человеком. Сейчас новое поколение научится обходить разные блокировки со стороны власти в интернете, ну а потом – и в реальной жизни. И это будет не менее интересная история!