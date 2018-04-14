Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов

"Раньше я покупала лекарства, и они мне всегда помогали, сейчас – нет". Это из разговора двух женщин пенсионного возраста, для которых каждая копейка на счету, а от этого и такие вот смешные "издержки".

Но это смешно может быть тем, кто не в теме, а я хорошо понимаю их и не удивляюсь концу этой беседы:

Это потому, что все российское – гэ, нужно искать или украинское, или белорусское, российские лекарства брать не нужно никогда.

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Эта беседа о качестве всех российских товаров звучит время от времени рядом – на улицах, в маршрутках, на работе, чего бы не касалась тема – лекарств, строительных материалов, продуктов питания. Ничего не вызывает доверия.

Все убедились на собственном опыте, что нам везут сюда только товары низчайшего качества, которые сами россияне, похоже, не берут никогда.

Стиральный порошок не пенится и не отстирывает, цемент крошится после пары недель, строительные смеси или не застывают, или ведут себя так, как не должны себя вести ни по инструкции, ни по строительному опыту.

Это обо всем. Нет, если не сравнивать с прежним украинским качеством, к российским аналогам можно привыкнуть – а какой еще выход?

Но сравнивая, все сравнения будут всегда не в пользу качества российских товаров.

Наша бетонная дорожка вымылась – это стало понятно весной. Сошел верхний слой, который строители называют армированием. Ну, мы решили, что наш строитель был неопытным и на следующий сезон поменяли строителя, а цемент, судя по всему, остался все тем же, российским. И глубокой осенью стало понятно, что в этот раз произошло то же самое – верхний слой стал лущиться и отходить уже глубокой осенью.

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Как к этому относиться? Я не знаю. Строители пожали плечами – это все российский цемент. Есть два варианта – или ничего не делать и не покупать, чтобы не наступать на эти грабли, или терпеть и переделывать, насколько это позволяет бюджет. То есть так, чтобы было сразу и хорошо, не будет уже никогда.

Сгущенка жидкая, как вода. Но пока не купишь, позарившись на более низкую цену, никогда не узнаешь, что российская сгущенка по такой цене по консистенции как вода. А как ты мог такое предполагать, если всю жизнь думал, что в сгущенке может стоять ложка? Это теперь ты уже спрашиваешь у продавца, жидкая ли сгущенка, чем часто вызываешь смех тех, кто еще не столкнулся с этой проблемкой.

И часто ты понимаешь, что снова обжегся в тот момент, когда подвоха ждал меньше всего. Не застывает, не работает, ломается, не такое, как должно быть… И не действует тогда, когда должно действовать.

Первый раз я столкнулась с этим, когда мне в аптеке продали российское лекарство для ребенка:

Почти такое, только название другое – вот читайте состав. Вы все равно украинского не найдете.

Поэтому сейчас в моем холодильнике запас украинских лекарств на все экстренные случаи.

Да, лекарства портятся, я выбрасываю их и покупаю при случае про запас следующие, чтобы были, если так вот остро они понадобятся. Но я понимаю, что не смогу застраховаться на все случаи. Есть спонтанные покупки, покупки по острой надобности. И на этот случай будут снова те самые грабли, после которых ты осторожно спрашиваешь у продавца, насколько жидкая сегодня сгущенка.

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