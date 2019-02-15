Как глобальное изменение климата может повлиять на мировую экономику

Глобальное изменение климата несет в себе сразу несколько факторов риска для мировой экономики. Если несколько этих факторов дадут о себе знать одновременно, такая смертельная комбинация неизбежно запустит мировой экономический кризис, вроде того, что был в 2008 году.

Британский институт изучения общественных наук IPPR на днях опубликовал новое исследование о влиянии климатических изменений на нашу жизнь.

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В этой работе ученые изучили, как эта глобальная напасть отразится на экономике. То есть – на далеких ледниках или джунглях, а на наших с вами кошельках и доходах. Сразу скажу: так же, как и на ледниках с джунглями – они сокращаться. Причем, вероятно, даже еще быстрее.

Мировая торговля упадет, подскочит инфляция, предприятия начнут закрываться, а зарплаты – сокращаться. Вуаля – вот вам и влияние климата на кошельки.

Но сначала надо разобраться, что же это за факторы риска? Чего надо бояться?

В докладе перечислены некоторые из них: сильное потепление некоторых частях мира, утрата плодородности земли, повышение кислотности океанов, а также исчезновение насекомых-опылителей.

"Появляется новое, комплексное и нестабильное поле риска. Оно усиливает опасность коллапса ключевых социальных и экономических систем на региональном и, возможно, глобальном уровне". В переводе с языка ученых на язык обычных людей это означает: "Боже мой, скоро на всей планете начнется полный ад и хаос! Спасайся кто может!"

Если это предсказание недостаточно леденит вам кровь, ученые добавляют: "Мы очень сомневаемся, что хоть кто-то на планете в полной мере понимает опасность и готов к ее встрече".

Что же конкретно может произойти? Чем пугают ученые?

А вот чем. В каком-нибудь густонаселенном регионе мира из-за нетипичных климатических изменений погибнет весь урожай. Например, из-за очень сильных заморозков, наводнения, засухи и тому подобного. Это приведет к голоду и эпидемиям, они вызовут переселение десятков миллионов людей. Массовая миграция приведет к нестабильности режимов и военным конфликтам.



Из-за сильной засухи погибли зерновые

Другой вариант: в США с каждым годом увеличивается число торнадо, ураганов, наводнений, засух и лесных пожаров. Ущерб от них давно уже исчисляется десятками миллиардов долларов.

Составители доклада считают, что несколько масштабных бедствий подряд могут утопить американскую страховую отрасль. Она же потащит за собой финансовые компании и банки. Вот вам и мировой финансовый кризис.

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Ну и так далее. Вариантов гибели современной цивилизации вследствие климатических изменений в этом исследовании множество. Авторы, как обычно, предлагают обратить внимание на проблему и немедленно заняться сокращением выбросов парниковых газов в атмосферу Земли. Но, естественно, их никто слушать не будет, поэтому хаос и жуть нашей планете почти гарантированы.

Вымирание жизни на земле

Помните, среди факторов риска ученые называли гибель опылителей? Это реальная важная история. Многие люди очень не любят насекомых. Всех этих маленьких, летающих, ползающих, бегающих и кусающихся тварей, которые выглядят как уменьшенная копия ксеноморфа из фильма "Чужой". Я сам знаю таких людей, и понять их, в общем, можно.

Но есть проблема. Если насекомые исчезнут, исчезнет и почти вся остальная жизнь на нашей планете. Дело в том, что насекомые – это супер важный компонент всех наземных экосистем Земли. Если вымрут насекомые, мелким позвоночным будет нечего есть: всякие мухи и жуки – это белковая основа их рациона. Эти мелкие позвоночные и сами вымрут. Следом настанет очередь тех, кто питался уже ими. Ну и так далее.

Да и животным-вегетарианцам придется несладко. Дело в том, что одна из важнейших функций насекомых – это опыление растений. Оставшись без опылителей, огромное число растений моментально вымрет. Смерть насекомых – это двойной удар: и по животному миру, и по растительности.



Тропические насекомые

И, соответственно, по нашему с вами, человеческому, сельскому хозяйству. Мы, как мелкие позвоночные, тоже останемся без еды. Сразу, конечно, не вымрем, но проблем будет очень много. И тут мы подходим к самому интересному. Согласно результатам глобального метаисследования, проведенного экологами из Сиднейского из Квинслендского университета Австралии, число насекомых уменьшается гигантскими темпами.

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Общая биомасса насекомых сокращается на 2,5% в год. Так, экологи обнаружили, что численность насекомых в природо-охранных зонах Германии за 27 лет снизилась на 76%. В тропиках Пуэрто-Рико биомасса насекомых сократилась на 78-98% за 36 лет. Такими темпами через несколько десятилетий их вообще не останется.



В мире масово гибнут насекомые

Кстати, я думаю, вы могли слышать, что пчелы массово погибают, их становится все меньше. Это – Шестое массовое вымирание. В прошлом на нашей планете пять раз жизнь почти затухала. Тогда были причины – от падения метеорита до глобального обледенения. Но в этот раз причиной массовой гибели всего живого стали мы сами – то есть люди.

Следовательно, без насекомых вымрут очень многие животные и растения. Поэтому когда ученые говорят, что без маленьких и незаметных нам опылителей может начаться глобальный голод, переходящий в хаос, конфликты и войны, они не очень-то и преувеличивают.

Что делать, я вам не скажу – не знаю. Для начала, наверное, надо прекратить использовать пестициды и инсектициды, чтобы оставить хоть немного насекомых. Но в целом нам, конечно, надо все-таки обратить внимание на то, как безумно мы уничтожаем биосферу нашей планеты.

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Если немедленно не остановимся, прикончим и сами себя. Кстати, ученые уже подсчитали, что если мы сделаем природе такой подарок, и перестанем существовать, то только на восстановление биологического разнообразия нашей планете потребуется как минимум полмиллиона лет.