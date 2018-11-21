Дональд Трамп настолько сильно любит и ценит свою дочь Иванку, что готов был даже назначить её представителем США в ООН. Но в последний момент понял, что такие назначения нормальны для восточных деспотий, но никак не для главной страны свободного Западного мира.

Тем не менее, Иванка занимает очень важное место в нынешней американской иерархии. Я думаю, что определение "принцесса" вполне точно описывает эту позицию.

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Формально, единственная ее должность – советник отца. Но на деле у нее не только очень большое влияние на отца-президента, но и на весь Кабинет министров.

По информации газеты The Washington Post, Иванка сотнями рассылает письма с указаниями, просьбами и инструциями самым разным государственным чиновникам. Обычно не указывается, но она делает это от имени своего отца. Получается как в древности – "именем его королевского величества, приказываю вам".

И ее слушаются. Все знают, что Трамп до судорог любит свою старшую дочь. Сильнее, чем жену и всех остальных детей вместе взятых. Никто в администрации не посмеет ей перечить. Работал раньше в Белом доме такой "злой гений" Стивен Бэннон, который за ручку привел Трампа к президентству. Но и он вынужден был уйти в отставку, когда у него начались разногласия с Иванкой.

В общем, это действительно папина принцесса – во всех смыслах. И вот на днях случилось страшное. Не для нас, а для Дональда Трампа. Его противники – демократы требуют начать расследование деятельности Иванки, а некоторые уже сейчас хотят отправить ее в тюрьму.



Дочь президента Трампа Иванка

При этом они пользуются логикой и риторикой самого Дональда Трампа. В 2016 году он постоянно требовал посадить в тюрьму свою соперницу на выборах – Хиллари Клинтон. Каждый его митинг толпа скандировала "Lock Her Up!". Это примерно можно перевести как "Са-жай ее!".

Претензия Трампа и его сторонников к Хиллари была простой и, в общем, разумной. Она, работая госсекретарем, для секретной переписки использовала свой частный email, а не зашифрованный государственный. Этим она ставила под угрозу безопасность США.

Сейчас же Washington Post написала, что американские министры и другие чиновники получают от Иванки рабочие письма с секретной информацией, отправленные с ее частного электронного адреса. Она делает ровно то же самое, что и Хиллари Клинтон.

Для Трампа это ужасная ситуация. Иванка – его скоровище, самый любимый человек на свете, попала в яму, которую он своими руками выкопал для Хиллари – самого ненавистного человека на планете.

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Я даже не знаю, как он сейчас будет выкручиваться. Что-то, конечно, придумает, но в тюрьму он свою дочь точно не даст посадить. Как президент, Трамп имеет право помилования любого гражданина США, включая и своих родственников, и себя самого.

Но можно не сомневаться, что демократы сейчас устроят ему постоянную пытку, требуя посадить родную дочь по тем же обвинениям, которые он выдвигал против Клинтон.

Дональд Трамп много раз показывал, что он очень ранимый и вспыльчивый человек. В условиях, когда мерзкие оппоненты, как шакалы, облизываясь ходят кругами вокруг его любимой дочери и требуя ее крови, у него могут сдать нервы.



Дональд Трамп с дочерью Иванкой

Знаете, психологические проблемы каждого конкретного человека – это, как правило, его личное дело. Но в данном случае, в руках психически неустойчивой личности находится самая мощная страна в мире с огромным ядерным потенциалом.

Поэтому проблемы президента США могут запросто оказаться и нашими с вами. Он запросто может учудить что-то такое, что отразится на благосостоянии абсолютно каждого человека на планете Земля. Надеюсь, конечно, что до этого не дойдет. В наших с вами интересах, чтобы ни одна американская принцесса в ближайшем будущем не пострадала.

Борис Джонсон против водомётов

Начну сегодня с Бориса Джонсона – потенциального кандидата в премьер-министры Великобритании. В прошлой передаче я рассказывал, почему за него болею и как он может стать заменой действующей главе правительства Терезе Мэй.

Так вот, у Джонсона, как оказалось, есть множество недоброжелателей. Точнее сказать, почти вся британская элита у него во врагах, но вот сейчас они начали действовать.

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Одной из главных новостей в местной прессе стала продажа лондонской Мэрией трех современных водомётов для разгона буйных митингующих. Желающих купить целые машины не нашлось, поэтому их продали на запчасти всего за 11 тысяч фунтов стерлингов.

Но всех интересует другое – то, что в 2014 году немецкие водометы купил Джонсон, работавший тогда столичным градоначальником. И тогда город за них заплатил 320 тысяч фунтов.

Тогда эта покупка вызвала очень много шума, Джонсона заподозрили в намерении душить свободу и даже предположили, что струя из немецкого водомета может запросто убить нежного британца.



Водомёт для разгона буйных митингующих

Джонсон ответил на это в своем стиле, вызвавшись лично встрать под струю водомета. Это, правда, не понадобилось, но за покупку бесполезных водометов его потом не ругал только ленивый.

И вот сейчас так совпало, что в самый разгар схватки за премьерское кресло, новый мэр Лондона Садик Хан продал машины за бесценок. Причем в потере денег он обвинил не себя и свое неумение найти покупателя, а предшественника.

В офисе Джонсона на это едко ответили, что Садик Хану лучше бы занялся борьбой с преступностью, а не торговлей подержанными водометами. Намёк тут прозрачный. В 2014 году, когда Джонсон купил эти машины, в Лондоне было зафиксировано 81 убийство. В 2017 году, после прихода в мэрию Садик Хана, это число почти удвоилось – 131 убийство – и показатели растут.



Борис Джонсон

Но в целом реанимация давно протухшей истории с водометами – это очень хороший знак. Начало кампании чёрного пиара говорит о том, что шансы Джонсона на премьерство весьма высоки, и поэтому оппоненты хотят его утопить. Водометами. Из прошлого.

Сам Борис Джонсон как-то сказал, что вероятность ему стать премьер-министром Великобритании примерно равна вероятности обраружить Элвиса Пресли на Марсе. И вы знаете, я думаю, нашим астрономам стоит ждать очень странных открытий.