Как люди Путина подрались из-за Сталина

В одной из прошлых передач я говорил, что миньоны Владимира Путина будут изо всех сил сражаться против франко-британского фильма "Смерть Сталина". Российский президент увидел в этом кино намек на собственное будущее, поэтому объявил ему беспощадный газават.

В России этот фильм, естественно, запретили. Единственному кинотеатру, который осмелился его показать, сейчас угрожают закрытием. "Смерть Сталина" даже пытаются выпилить с пиратских сайтов. Я лично такого не припомню.

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Сражение идет и на других площадках. На днях в эфире радиостанции "Комсомольская правда" состоялась дискуссия о сталинизме и его последствиях. В разговоре участвовали два члена президентского совета по правам человека – условный либерал Николай Сванидзе и упоротый ватник Максим Шевченко. Дискуссия быстро вышла из берегов. Между участниками началась словесная перепалка в стиле питерской подворотни. Интеллигентный очкарик Сванидзе отвесил пощечину оппоненту. Бугай Шевченко же только этого и ждал – серией жестких ударов он отправил оппонента в нокдаун.



Российский журналист Максим Шевченко

Ролик, на котором один член президентского совета по правам человека избивает другого, быстро стал хитом в Интернете. Одних возмутило, что Сванидзе перешел к рукоприкладству. Других – нападение молодого быка Шевченко на престарелого оппонента.

Меня же, если честно, этот эпизод не удивил. Сванидзе часто ходит выступать на самые отвратительные телеканалы и радиостанции. Он, по сути, работает там "либеральным пугалом" –своего рода грушей для битья в разных спорах. И вот логичный итог – он стал грушей для битья в самом прямом смысле.



Российский тележурналист, который получил от Шевченко, Николай Сванидзе

Мораль тут простая: со сторонниками Путина нельзя вести разговоры, как будто это нормальные люди. С ними даже в одном поле садиться не стоит, поскольку результат будет один: они кого угодно измажут в дерьме. И уж тем более, не следует ходить на каналы и радиостанции, которые без устали прославляют Путина и его политику.

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Надеюсь, хотя бы после этого эпизода Сванидзе (а с ним – и все российские либералы), наконец, поймет, с кем он имеет дело. И сделает единственно верный вывод – от ватников, сталинистов и путиноидов всегда надо держаться подальше.

Олигархи против богатства

После выхода американского предсанкционного списка, в который попали российские чиновники и олигархи, произошло много всего интересного, но я сейчас хочу отметить лишь один забавный факт: вся эта публика стала, как огня, бояться попадания в число самых богатых людей страны по версии журнала "Форбс". Именно это издание использовали американцы для выявления потенциальных коррупционеров в России.

По словам главного редактора российского "Форбс" Николая Мазурина, его список превратился из "ярмарки тщеславия" в "ярмарку токсичности". Миллионеры и миллиардеры, которые ранее с удовольствием хвалились своими капиталами, рассчитывая забраться в списке журнала повыше, теперь с воплем ужаса убегают от журналистов.

Кстати, по неофициальным данным, Кремль, обеспокоенный потерей лояльности со стороны олигархов и чиновников, уже отправил на Запад своего переговорщика. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который сам находится в американском списке под номером 32, улетел в Лондон.

Ожидается, что он постарается уломать западных лидеров не вводить против путинского окружения слишком уж жестких санкций. Кроме того, он попытается выяснить настроения среди российских богачей, которые постоянно живут на Западе.

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Кремль очень боится гнева и нелояльности этой категории людей. Повлиять на них он может только опосредованно, так как в России они почти не появляются. При этом у них самих – колоссальные деньги и, соответственно, возможности для влияния на политику в РФ. Заговор среди этих людей вполне возможен, так как по ним санкции ударят больнее всего.

В общем, этот сюжет становится все более и более интересным. Я буду очень внимательно за ним следить.

Огнемет Илона Маска

Всемирно известный изобретатель и миллиардер Илон Маск занимается не только ракетными запусками и автостроением. Он также основал The Boring Company. Это название игра слов: "Боринг" – это и "бурильная", и "скучная" компания. Основной род ее деятельности – строительство под городами туннелей для скоростного перемещения автомобилей на специальных тележках.

Но название наложило отпечаток на работу этой компании. В конце 2017 года она выпустила "скучные" черные кепки. Маск пообещал, что, если получится продать 50 тысяч этих кепок, он начнет продавать огнеметы.



Ручной огнемет Илона Маска

И не обманул. В январе он представил публике "скучный" ручной огнемет, разработанный на случай зомби-апокалипсиса. Цена – 500 долларов.

Как выяснилось, простым американцам в хозяйстве очень нужны такие штуки – все 20 тысяч выпущенных огнеметов разлетелись буквально за одну неделю.

Теперь я даже боюсь предположить, чего еще скучного Маск предложит публике. Ракетные крейсеры? Человекоподобных роботов? Не знаю. Во всяком случае, полеты на Марс и обратно он уже готовит к продажам.

Мерцание порнозвезды

Звезда американских фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, также известная как Сторми Дэниелс, в последнее время сильно нервирует сторонников Дональда Трампа. По информации местных СМИ, в 2016 году она получила 130 тысяч долларов за молчание об отношениях с нынешним американским президентом, которые якобы имели место 10 лет назад.

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Трамп, его адвокаты и сама Дэниелс опровергли эти данные. Но если со стороны президента отрицание было жестким, то с ее стороны – каким-то неуверенным.



Американская порно-акриса, которая подорвала репутацию Трампа, Сторми Дэниелс

Это дало повод для повышенного интереса журналистов к особе актрисы. Ее просто забомбили просьбами об интервью. Из-за этого адвокаты Дэниелс показали публике письмо за ее подписью, в котором она категорически отрицает роман с Трампом. Тем не менее, в своем последнем интервью в сатирической программе Джимми Киммела актриса сказала, что не узнает подпись на письме. Вроде как это и не она его подписывала.

Разговоры о том, что у Трампа была с ней интрижка, вспыхнули с новой силой. Адвокаты актрисы заявили, что в передаче она просто шутила, но их уже никто не слышит.

Сейчас в США мало кто сомневается, что нынешний президент действительно спал со Сторми Дэниелс, хотя на тот момент был уже женат. В общем, колебания актрисы неслабо ударили по его авторитету и имиджу внутри страны и за ее пределами.

Пример успешных реформ

Руанда – небольшая африканская страна, расположенная неподалеку от экватора. Большинству людей в мире она известна лишь как место ужасного геноцида середины 1990 годов. Сверх этого мало кто о ней чего знает.

А поинтересоваться есть чем. После геноцида, гражданской войны, интервенции и голода к власти там пришел президент Поль Кагаме. Он начал проводить невероятно радикальные реформы. Обеспечил безопасность на улицах, пересажал всех коррупционеров, ввел обязательное компьютерное образование для школьников, проложил новые дороги и оптоволоконные линии связи. Кроме того, он понизил налоги, убрал государственные проверки и запретил силовикам вмешиваться в дела бизнеса.

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В страну хлынул поток инвестиций, страна ожила, там начал резко расти ВВП. Быстрее всех прочих стран Африки, кстати. В Руанде появились модные кафе и магазины, там даже небоскребы начали строить.

Конечно, большинство жителей все еще живет так себе – начинали они с пепелища. Но перспективу все видят, поэтому на заработки за границу массово не разъезжаются.

И вот новое достижение: на этой неделе Руанда стала первой в мире небогатой страной, которая гарантировала всем своим жителям бесплатное лечение всех глазных болезней – от самых простых до самых сложных. В Африке эта проблема стоит очень остро. Из-за нехватки денег, врачей и лекарств люди слепнут миллионами, хотя их можно бы и вылечить. Обычно до этого никому нет дела, но в Руанде решили иначе.

Разобравшись с самой острой проблемой здравоохранения, власти хотят расширить этот опыт и на другие заболевания. В общем, Руанда скоро может стать африканской страной с европейским здравоохранением. От души желаю успеха ее жителям.