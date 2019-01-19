Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля

Похоже, коммунистическое начало снова победило в украинском парламенте, и спикер таки подписывает мораторий на рынок земли, продлевая его еще на год. Даже несмотря на то, что за 2 недели нового 2019 года закон еще не вступил в силу, ни один китаец не скупил ни одного гектара святой украинской земли.

Что показало со всей очевидностью, что голосование в парламенте за продления моратория не имело никакого смысла (ибо мораторий действовал бы все равно до принятия закона об обороте сельхоз земель) и был лишь предвыборным шоу, в котором украинские депутаты вновь явили миру свою коммунистическую сущность, играя на искусственно созданных страхах населения.

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И теперь этот коммунистический марш может остановить только президент, если наложит на мораторий свое вето. Если решится сделать это перед выборами. И важно понимать, что если президент сделает это, то в тот момент в Украине не появится дикий рынок земли. Рынок будет все равно закрыт. Но вся украинская бюрократия получит сигнал, что надо наконец заняться завершением временного периода, который длится уже 18 лет. И который очень дорого стоит украинскому селянину и украинской экономике в целом.

Мораторий на землю – выгоден России, коррупционеру и олигарху. И никто ничего не хочет сделать по этому поводу. Украинскую церковь возглавляет человек, которому меньше 40 лет, а украинскую академию наук – 100-летний старец. Депутаты дерутся в парламенте по поводу церкви, но готовы махнуть рукой на коммунистический атавизм – отсутствие рынка земли.

Не кажется ли вам, что у нас у всех сдвинуты приоритеты? Не кажется ли вам, что пора вспомнить, что мы уже в 21 веке, где нет крепостных, а земля повсюду есть товаром.

Да, церковь это важно. Получение Томоса и создание независимой церкви важно для такой бедной страны как Украина. Просто потому, что церковь – лучшее средство пропаганды. И во время войны негоже, чтобы люди, пользующиеся доверием, получали инструкции в Москве, озвучивая все это украинскому населению.

Но и право собственности на землю важно. Потому что наше противостояние с Россией – это и война экономик. Любая пропаганда любого московского попа будет разбиваться о реальность, если ВВП на душу населения в Украине будет расти, а в России – падать.

Но для этого надо что-то сделать. Надо реформировать украинскую экономику, перевести ее наконец с коммунистических реек на цивилизованные. И более того, на этом пути нам надо сделать не только больше, чем мы уже сделали, но и больше России. При этом намного больше, чтобы компенсировать фактор нефти. И само по себе это не случится. Надо устранить причину бедности для того, чтобы люди стали богаче. И причина не только в коррупции. Не только в глупости. Но и в том, что украинская экономика не эффективна, система работает неправильно. Система так и не изменилась полностью со времен советского союза, когда даже в Украине было нечего жрать.

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Так вот, в России рынок земли есть. А в Украине его нет. Российский крестьянин может продать свою землю. А украинский не может. Российский фермер может купить себе землю. А украинский не может. Российский фермер может получить кредит под свою землю, чтобы вложить полученные деньги в свой бизнес. А украинский не может.

Зато украинский чиновник может наживаться на земле. Зато украинский олигарх может дешево арендовать землю украинца, которому просто некуда деваться. И риторическим будет вопрос, помогают ли эти возможности нам становится богаче. Помогает ли это нам стать богаче России. Это помогает коррупционеру, лучшему другу россиян. И это помогает олигарху, который становится патриотом только тогда, когда это ему выгодно.

10 миллионов гектар государственной земли так и останутся в тени, принося миллиарды чиновникам, пока наконец рынок не принесет прозрачность в земельные отношения. 10 миллионов гектар – это площадь Болгарии, на которой паразитируют чиновники и которая приносит в бюджет копейки, а чиновникам – миллиарды долларов.

Олигарх так и будет отжимать крестьян, ведь у них не будет выбора и не будет шансов продать свою землю или получить больше от ее аренды за счет роста цены. А чернозем будет истощаться, потому как никто не будет вкладывать в него деньги и заботу, ведь арендатор всегда остается лишь пользователем, которого не волнует будущее.

Коммунисты забрали у людей право собственности, чтобы лишить людей сил для сопротивления и достоинства. А почему депутаты в Украине сейчас не хотят вернуть жителю села полноценное право собственности? Хотя бы частично компенсировать столетие страданий, когда система перемалывала людей. В украинской экономике много коммунистических атавизмов. Но самый вопиющий из них – это отсутствие рынка земли.

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Голосование в парламенте должно показать, сколько в Украине депутатов-коммунистов, мимикрировавших под другие цвета. И это давит на кошелек каждого из нас. Но жители городов получили квартиры и право ими распоряжаться, что стало основой для роста мощного рынка недвижимости. Жители сел получили землю, которой не могут распоряжаться, оставшись в бедности. И бесправии. И теперь жители городов голосуют на соцопросах за то, чтобы продолжить запрет для жителей сел распоряжаться своей землей.

Мировой Банк посчитал, что мы теряем несколько процентов ВВП в год из-за моратория.

Это миллиарды и миллиарды долларов, которые проходят мимо Украины. Которые могли бы влиться в нашу экономику и сделать нас богаче.

А пока же наши коррупционеры делают нас беднее. И слабее. Слабее в противостоянии с Россией. И мораторий на рынок земли опаснее сотен танков, которые стоят у нашей границы. Ослабляя нас как давняя хроническая болезнь, которая может сделать слабым даже внешне сильно человека.