09:03
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
      Вєсті.UA
      23:08, 1 квітня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Юрій Бутусов
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Юрій Бутусов

      Как проголосовала армия в зоне ООС на Донбассе: обновленные данные

      335
      Обновленные данные голосования военнослужащих в зоне ООС
      Обновленные данные голосования военнослужащих в зоне ООС / Фото из открытых источников

      Зеленский, Тимошенко, Гриценко и другие оппозиционеры в сумме получили большинство голосов военных, Порошенко обошел Зеленского на 300 голосов, пророссийских Бойко и Вилкула выбрали 900 бойцов ВСУ.

      Цензор.Нет провел подсчет результатов голосования военнослужащих в зоне ООС. Согласно данным Центризбиркома для голосования военнослужащих ООС были открыты 79 специальных избирательных участков близ линии фронта на территории Донецкой и Луганской областей. По состоянию на 15:00 1 апреля в систему ЦИК были внесены данные протоколов 73-х спецучастков.

      Читайте также: Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019

      На 73-х участках военнослужащие проголосовали так:

      1. Порошенко – 11580
      2. Зеленский – 11255
      3. Гриценко – 1095
      4. Тимошенко – 939
      5. Кошулинский – 922
      6. Смешко – 893
      7. Ляшко – 655
      8. Бойко – 555
      9. Вилкул – 344

      Остальные кандидаты набрали незначительное число голосов.

      Таким образом, действующий Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко занял первое место. Однако его отрыв от Зеленского небольшой, и суммарно в армии оппозиционные к Порошенко кандидаты имеют значительный перевес.

      Таким образом, утверждения сторонников Порошенко, что якобы армия его безоговорочно поддерживает оказались мифом, в зоне ООС военнослужащие большую часть голосов отдали оппозиционным кандидатам.

      Фактически, армия большинство голосов отдала оппозиции, а не Порошенко, несмотря на массированную кампанию "Армия, віра, мова", голосование военнослужащих также оказалось протестным.

      Авторитет и дела Верховного Главнокомандующего, тем не менее, позволили ему стать лидером симпатий военнослужащих, а значит, многие в армии ценят деятельность Порошенко, и это также важно отметить, характеризуя ситуацию.

      Читайте также: Как прошли президентские выборы-2019: главное

      Думаю, данные еще 6 участков, которые куда-то пропали, если и скорректируют эту тенденцию, то незначительно.

      Неприятно удивляют высокие результаты двух пророссийских кандидатов – Бойко и Вилкула, которые демонстрируют связи с Москвой, и готовность сдать Путину украинские земли. То, что военнослужащие Украины спокойно голосуют за сторонников союза с РФ, показывает крайне слабую работу с личным составом, проблемы морально-психологического воспитания в воинских частях. Они голосуют, потому что не видят в этом каких-то неудобств, не считают, что это плохо, и не считают необходимым даже скрывать свои убеждения. Значит, с людьми не говорят, не разъясняют.

      Это результат не внимания командования ВСУ к комплектованию войск, нехватка офицеров и сержантов, набор случайных людей для заполнения штатных должностей в условиях большого некомплекта, отсутствие внимания командования к настроениям людей, крайне слабая идеологическая работа. Как могут защищать Украину люди, которые не верят в ее независимое будущее? Какова реальная боеспособность таких военнослужащих?

      Читайте также: Эти выборы – не Зеленский против Порошенко и не Порошенко против Коломойского...

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      182548
      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко Публікації Ігор Смешко Руслан Кошулинський Олег Ляшко Війна Олександр Вілкул Юрій Бойко
      Джерело: Facebook
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как проголосовала армия в зоне ООС на Донбассе: обновленные данные
      сьогодні , 08:40 Как проголосовала армия в зоне ООС на Донбассе: обновленные данные
      Юрій Бутусов 334
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      7983
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      1 квітня , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 3331
      Як компанія Apple змогла стати успішною
      1 квітня , 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
      Олена Кандяк 466
      Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      1 квітня , 20:32 Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      Світлана Попова 4331
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук