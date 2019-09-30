Как проиграть войну или Зачем Путин вынуждает Киев согласиться с его версией формулы Штайнмайера

Москва вынуждает Киев согласиться с ее версией формулы Штайнмайера. Требует, чтобы Украина письменно согласилась на нее – и только в этом случае готова обсуждать встречу в нормандском формате. Но если Киев подпишет это согласие – то во встрече уже не будет ровным счетом никакого смысла.

Минские соглашения и невыгодный для Киева момент

Я просто напомню, о чем речь. Спор идет о том, в какой последовательности должны выполняться минские соглашения.

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Россия настаивает на своей редакции, идея которой довольно проста:

Прекращение огня. Разведение войск. После – закон об амнистии для боевиков ЛДНР и закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Затем – выборы на оккупированной территории. Лишь после этого Россия выводит свои войска и передает контроль над границей.

Формально, она должна передавать границу украинской стороне. Но к тому моменту боевики ЛДНР уже будут легализованы в украинском правовом поле. И Москва вполне может передать контроль над границей именно им. А это значит, что никакой границы де-факто не будет.

Дело в том, что минские соглашения заключались в очень невыгодный для Киева момент. Иловайск и Дебальцево ослабили украинскую сторону. Российская кадровая армия уже не притворялась, что ее нет на территории нашей страны. Украине нужно было выиграть время. Вторые минские соглашения заключались под диктовку Кремля, который хотел закрепить ими порядок капитуляции Украины.

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Именно поэтому в тексте соглашений было прописано, что Украина закрепляет в Конституции отдельный статус оккупированных территорий, проводит там выборы, после которых Россия начинает выводить войска и передавать контроль над границей. Строго говоря, если воплотить эти соглашения в жизнь, то Россия добилась бы своего. Сохранение контроля над территорией, легализация марионеток, превращение Донбасса в поводок на шее украинского суверенитета. Все это позволило бы Кремлю сохранить Украину в орбите своего влияния и обнулить любые попытки интеграции страны в Европу.

Соглашения были подписаны. Украина получила передышку. Линия фронта зафиксировалась, а потери сократились. А затем Киев стал искать возможности для того, чтобы изменить порядок выполнения "Минска". Официальная позиция прежней украинской власти была проста. Ни о каком выполнении соглашений не может идти речь до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории. Эту позицию МИД транслировал на всех возможных дипломатических площадках.

Европейские дипломаты пытались предлагать альтернативы (одной из них и стала формула Штайнмайера), но, в целом, с украинской позицией готовы были соглашаться. Санкции против России сохранялись.

Новый президент, а почему старые правила?

После избрания в Украине нового президента мирные переговоры вновь возобновились. Все чаще идет речь о подготовке встречи в нормандском формате. Но Москва прямо говорит о том, что эта встреча возможна лишь в том случае, если Киев письменно согласится на "формулу Штайнмайера". Об этом, в частности, заявлял помощник президента России Юрий Ушаков.

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В свою очередь Киев говорит о том, что готов провести выборы на оккупированной территории в 2020 году. Но только в том случае, если Россия выведет войска и передаст Украине контроль над границей. По сути, это значит, что в минском процессе новая власть начала придерживаться той же политики, которой придерживалась и прежняя.

И это единственно возможое решение. Потому что мир на Донбассе не наступал не из-за позиции прошлого президента. Мир на Донбассе не наступает из-за того, что его не хочет Россия. Потому что для Москвы важно закончить эту войну на условиях нашей капитуляции. И у Украины нет ни единой причины, чтобы соглашаться на этот сценарий.