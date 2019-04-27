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      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине

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      Посол Германии в США Эмили Хабер
      Посол Германии в США Эмили Хабер / Medium

      Всплыло письмо посла Германии в США Эмили Хабер, адресованное Конгрессу, в котором дипломат призывает американских политиков не поддерживать санкции против России и "Северного потока-2" в частности.

      Письмо было направлено в марте, в самый разгар обсуждения и утверждения новых директив, ограничивающих возможности "Северного потока-2" по монополизации энергорынка ЕС.

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      В свою очередь, Эмили Хабер беспокоится не только за "трубу", но и лоббирует российскую компанию "NOVATEK", задействованную в строительстве терминалов в Германии. И порою в письме, даже крайне агрессивно, Хабер обращалась к конгрессменам, а именно, дословно: "Любые дополнительные шаги, предпринятые США в отношении проекта, будут контрпродуктивными и подорвут европейское соглашение".

      В Конгрессе США после данного письма засомневались в надежности такого партнера как Германия, которая уже не латентно, а явно поддерживает Россию. Причем, именно известные директивы и заставили осиное гнездо зажужжать оглушительно громко. И можете быть уверены, чем ближе будет день принятия директив уже в статусе закона, тем оглушительнее будет жужжание.

      Что же до Германии, то я с 2014 года регулярно писал о том, что это не лучший партнер в обсуждении каких-либо вопросов касательно давления на Россию. Пророссийский лоббизм в этой стране настолько силен, что готов даже идти против мирового гегемона. А любая имитация поддержки мирового сообщества на ниве антироссийских санкций, так или иначе, ограничивается банальной демагогией.

      Тем не менее, рано или поздно, но покровы срываются и для многих, воображаемый "добрый полицейский", предстает в истинном обличие продажного копа. И внешнюю политику Украины, увы, но следует строить с учетом этого обстоятельства.

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      blog_ava
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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Публікації Російська пропаганда
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