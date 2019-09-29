Как страх ведет нас по жизни

Почему иллюзорный страх – родной брат телевидения.

В 2012 году моя теща ждала конца света. Собрала чемодан продуктов с крупами. Но конец света перенесли, и она вздохнула с облегчением.

Нельзя назвать ее деревеньщиной – работала ведущим конструктором в отделе на машиностроительном заводе. Ракетные установки чертила. Нет, из ума не выжила – я завидую ясности и остроте мышления. Но почему тогда такое глупое поведение – страх перед иллюзорным концом света?

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Едва ли не главный инструмент манипуляции сознанием – страх. На страхе замешивают раствор, который держит фундамент нашего поведения. Есть страх настоящий он отвечает за реальную опасность. Это когда инстинкт самосохранения просыпается. Он подает сигнал об опасности, и мозг выбирает варианты – бег, защита, нападение и т. д.

Но есть страх иллюзорный, который рождается в воображении, в виртуальной реальности сознания. Для манипуляции главный интерес представляет именно он. Цель этого ненужного человеку страха – апатия, равнодушие, психологическое привыкание к реальной опасности или, наоборот, преувеличение опасности, которое толкает иногда к гибельным действиям. Например – суицид из-за провала экзаменов или несчастной любви.

Страх настоящий всегда кратковременный. Страх иллюзорный живет с человеком. Для этого создают социальные страхи. Страх перед голодом, бедностью, безработицей... Например, некоторые водители боятся ударить другой автомобиль, ибо жертва потребует компенсации, как целая машина или даже квартира.

Особый страх, давно разработанный на Западе, страх терроризма – эффективное средство манипуляции сознанием. Превращение страха в орудие власти принадлежит якобинцам и подробно изложена в сочинениях Марата в конце XVIII века. Для создания массового страха новое государство шло на разрушение собственного образа гаранта права – государство само организовывало "как бы стихийные" погромы тюрем с убийством политических заключенных. Марат же сформулировал важнейшую идею: для завоевания или удержания власти путем устрашения общества, что и есть террор, необходимо создать обстановку массовой истерии.

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Так возник терроризм как средство устрашения общества и государства в политических целях. Он же – политический театр, зрители которого испытывают ужас. Его главный объект – не те, кто стал жертвой, а те, кто остался жив. Его цель – не убийство, а устрашение и деморализация живых. Смысл иллюзорного страха в том, что запуганные люди сами требуют от властей или хотя бы одобряют действия, которые этим людям вовсе не выгодны.

Любой иллюзорный страх – родной брат телевидения. И он не имел бы смысла, если бы телевидение не поселило его в каждый дом. Для нас важно понимать то, что все иллюзорные страхи возводят храм манипуляции массовым сознанием – прежде всего в политических целях.

Ни один фашистский палач в концлагере не имел под рукой столь ужасных пыток, какие имеет страх, ни один шпион не умеет так искусно раскладывать ловушки, как это умеет страх; и ни один проницательный полицейский не знает, как нужно допрашивать, как это делает страх, который никогда не отпускает – ни в развлечениях, ни в шуме повседневности, ни в труде, ни днем ни ночью.

Страх входит в вашу душу, внимательно осматривается, заглядывает в каждый уголок, открывает каждый ящик закрытый на ключ от посторонних. И устрашая выманивает из нее все, а затем ведет туда, куда душа не хочет идти.

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