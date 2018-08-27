Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины

Зеленая энергетика – единственное направление, которое привлекает в Украину массу инвесторов – китайских, турецких, испанских, немецких…

Наши преимущества – приемлемые природные условия и наибольший в Европе "зеленый" тариф. Однако в нынешних условиях качество этих инвестиций невысокое. Законодательство не стимулирует инвесторов создавать в Украине добавочную стоимость. Поэтому они привлекают дешевые европейские кредиты, закупая на них импортное оборудование и создавая здесь рынок для иностранных производителей и сервисных организаций.

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В результате Украина получает минимальную часть из этих вложений. "Транзитные инвесторы" оставляют страну без добавленной стоимости, инноваций и рабочих мест. Ведь 85-90% проекта в ветроэнергетике – оборудование. Если оно иностранное, то все эти деньги проходят мимо украинского бюджета.

Важно понимать, что такие инвестпроекты не просто вымывают из Украины инвестиции, но и создают предпосылки для технологического и финансового коллапса отрасли. Уже выдано технических условий на подключение дополнительных объектов возобновляемой энергии на 9 ГВт. Технически же система способна принять не более 3 ГВт. Чтобы перерабатывать больше, нужны инвестиции в отраслевую инфраструктуру и технологии.

У нас критически недостаточно ресурсов для энергетического балансирования. Наиболее популярные возобновляемые источники – ветер и солнце – непостоянны по своей природе. Если ветер прекращается, то электростанция не выдает запланированную выработку энергии и требуется запускать дополнительные блоки. Солнечную энергию нужно перераспределять в условиях дня и ночи.

Кроме технологических рисков, существуют и финансовые. Если рынок будут и дальше оккупировать "транзитные инвесторы" с импортным оборудованием, сервисом и технологиями, то их доход в виде "зеленого" тарифа станет ощутимой затратной частью наших граждан. Ведь "зеленый" тариф на солнечную и ветровую энергию выше, чем на атомную и большую гидроэнергетику. Поэтому возобновляемая электрогенерация в Украине составляет менее 2%, но при этом ее стоимость обходится энергорынку около 8%, в основном из-за высокого солнечного тарифа. Если тенденция сохранится, то зеленая энергетика создаст большие финансовые проблемы для энергорынка. А это может стать дополнительной нагрузкой на потребителя.

В нынешних условиях рынок требует трансформации. В парламенте зарегистрировали 8 законопроектов, способных изменить правила на рынке возобновляемой энергии. Они содержат как однозначно правильные нормы, так и достаточно спорные моменты. Но при грамотной доработке эти документы могут стать базисом изменений в отрасли.

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Важно понимать, что сдержать развитие зеленой энергетики невозможно. Но при этом инвестиционные потоки нужно трансформировать с пользой для отрасли и общества. Транзитные инвестиции должны быть "заякорены" в Украине. За их счет нужно стимулировать локализацию производства и техническое развитие сетей и подстанций. Так удешевим и усовершенствуем системы, способные оптимизироваться в моменты пиковых нагрузок.

Ситуация требует более жестких рычагов регулирования в контексте выдачи разрешений на подключения новых мощностей. Это позволит избежать технологического и финансового коллапса. Одним из таких механизмов принято считать аукционы. В идеале их цель – усилить конкуренцию между инвесторами и установить реальную рыночную цену на "зеленый" киловатт-час. Кто согласился на меньший тариф – тот и строит станцию. Но при внешне позитивных факторах система аукционов содержит значительные риски.

Основной проект закона (№8449), зарегистрированный в Верховной Раде, предлагает начать проводить аукционы уже с 1 января 2020 года. Но ведь многие инвесторы зашли на рынок альтернативной электроэнергии на определенных условиях. Для них нежелательны скоропалительные изменения законодательной базы. Важно сделать рынок более прогнозируемым, сняв стратегические риски и сохранив его инвестиционную привлекательность. Поэтому механизм аукционов выглядит преждевременным. Более эффективный шаг – понизить тарифы для новых проектов в секторе возобновляемой энергии.

Вместе с коллегами мы инициировали альтернативный законопроект №8449-1, предлагая отсрочить дату внедрения аукционов до 2025 года. При этом предлагается с 2020-го уменьшить "зеленый" тариф для солнца и ветра на 20%. Еще один важный момент – ввести надбавку за использование отечественного оборудования. Ориентировочно она составит 10% при уровне локализации производства на уровне 30-50, 15% – при 50-70% и 20% – при 70% и выше.

Таким образом, те, кто уже имеет производство в Украине, получат бонус за создание новых рабочих мест. У других будет возможность обеспечить локализацию и зарабатывать дальше. Если окупаемость проектов в результате законодательных изменений возрастет с пяти до восьми лет, то инвестору придется решать: вкладывать в "long term" или осваивать проекты с более высокой локализацией.

Так мы запустим мультипликатор развития экономики. Инвестиции должны быть социально ответственными. Для этого нужно убедить крупных инвесторов вкладывать в украинские предприятия, инфраструктуру, подготовку кадров и сервисные услуги. Чтобы рабочие места создавались в Украине, а налоги, плату на землю и другие отчисления получали наши громады.

Важно понимать, что "зеленые" тарифы фактически работали в Украине только два года. Лишь с 2016-го года в отрасль пришли инвесторы. А первые крупные проекты, в том числе с участием западных девелоперов, запущены совсем недавно. Поэтому изменения должны быть просчитанными и взвешенными, чтобы сохранить действующие и перспективные проекты.

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