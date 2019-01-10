Календар матчів українських клубів на зимових зборах: дати та суперники

Зимову паузу в чемпіонаті українські клуби заповнюють закордонними зборами, де грають спаринги. Зазвичай клуби відправляються до Туреччини, де погода та інфраструктура дозволяє нормально готуватися до другої половини сезону. Там же є і чималий вибір суперників.

Варто зазначити, що не всі команди УПЛ визначилися із суперниками на зборах. Лише шість клубів мають список спарингів. При цьому що луганська "Зоря" вже домовилася про сім з восьми матчів. У той час як "Шахтар" проведе лише дві гри на першому зборі.

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16 січня

Ворскла – Клуж (Румунія)

19 січня

Динамо – Бохум (Німеччина)

Ворскла – Університатя (Румунія)

22 січня

Шахтар – Хайдук (Хорватія)

23 січня

Динамо – Стяуа (Румунія)

Ворскла – Пахтакор (Узбекистан)

24 січня

Карпати – Септемврі (Болгарія)

Зоря – Лієпая (Латвія)

26 січня

Шахтар – Карабах (Азербайджан)

Олександрія – Ботєв (Болгарія)

Динамо – Спарта (Чехія)

27 січня

Зоря – Вождовац (Сербія)

Ворскла – Младость (Сербія)

Карпати – Ружомберок (Словаччина)

28 січня

Олександрія – Арка (Польща)

30 січня

Карпати – Ягеллонія (Польща)

Зоря – суперник уточнюється

Олександрія – Черно море (Болгарія)

1 лютого

Олександрія – Пюнік (Вірменія)

2 лютого

Карпати – Напредак (Сербія)

Олександрія – Вардар (Македонія)

Зоря – Пяст (Польща)

9 лютого

Зоря – Локомотив (Узбекистан)

12 лютого

Зоря – Кальмар (Швеція)

16 лютого

Зоря – Шахтар (Казахстан)

19 лютого

Зоря – Динамо (Грузія)

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