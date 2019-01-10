Календар матчів українських клубів на зимових зборах: дати та суперники
Зимову паузу в чемпіонаті українські клуби заповнюють закордонними зборами, де грають спаринги. Зазвичай клуби відправляються до Туреччини, де погода та інфраструктура дозволяє нормально готуватися до другої половини сезону. Там же є і чималий вибір суперників.
Варто зазначити, що не всі команди УПЛ визначилися із суперниками на зборах. Лише шість клубів мають список спарингів. При цьому що луганська "Зоря" вже домовилася про сім з восьми матчів. У той час як "Шахтар" проведе лише дві гри на першому зборі.
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16 січня
Ворскла – Клуж (Румунія)
19 січня
Динамо – Бохум (Німеччина)
Ворскла – Університатя (Румунія)
22 січня
Шахтар – Хайдук (Хорватія)
23 січня
Динамо – Стяуа (Румунія)
Ворскла – Пахтакор (Узбекистан)
24 січня
Карпати – Септемврі (Болгарія)
Зоря – Лієпая (Латвія)
26 січня
Шахтар – Карабах (Азербайджан)
Олександрія – Ботєв (Болгарія)
Динамо – Спарта (Чехія)
27 січня
Зоря – Вождовац (Сербія)
Ворскла – Младость (Сербія)
Карпати – Ружомберок (Словаччина)
28 січня
Олександрія – Арка (Польща)
30 січня
Карпати – Ягеллонія (Польща)
Зоря – суперник уточнюється
Олександрія – Черно море (Болгарія)
1 лютого
Олександрія – Пюнік (Вірменія)
2 лютого
Карпати – Напредак (Сербія)
Олександрія – Вардар (Македонія)
Зоря – Пяст (Польща)
9 лютого
Зоря – Локомотив (Узбекистан)
12 лютого
Зоря – Кальмар (Швеція)
16 лютого
Зоря – Шахтар (Казахстан)
19 лютого
Зоря – Динамо (Грузія)