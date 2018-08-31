"Динамо" в Лізі Європи: календар матчів та суперники
Під час жеребкування Ліги Європи київське "Динамо" дізналося імена суперників та отримало календар матчів.
Кияни жеребкувалися з першого кошика та потрапили до групи K. Там їм у суперники випала казахстанська "Астана" українського тренера Романа Григорчука, французький "Ренн" та чеський "Яблонец".
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Виступи у Лізі Європи кияни розпочнуть 20 вересня домашнім матчем проти "Астани". Заключний матч групового етапу Ліги Європи "Динамо" проведе вдома з "Яблонцем" 13 грудня.
Повний календар матчі "Динамо" у груповій стадії Ліги Європи
1-й етап – 20 вересня (20:00)
"Динамо" – "Астана"
2-й етап – 4 жовтня (22:00)
"Яблонец" – "Динамо"
3-й етап – 25 жовтня (22:00)
"Ренн" – "Динамо"
4-й етап – 8 листопада (20:00)
"Динамо" – "Ренн"
5-й етап – 29 листопада (22:00)
"Астана" – "Динамо"
6-й етап – 13 грудня (20:00)
"Динамо" – "Яблонец"
Зазначимо, що фінал турніру відбудеться 29 травня на "Олімпійському" стадіоні в Баку.
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