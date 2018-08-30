Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники

Після жеребкування Ліги чемпіонів, де були визначені суперники "Шахтаря", опублікували і календар матчів українського клубу в ЛЧ. Перший матч "гірники" зіграють вдома проти "Хоффенхайму".

Нагадаємо, "Шахтар" потрапив до групи F, де суперниками українського клубу стали англійський "Манчестер Сіті", французький "Ліон" та німецький "Хоффенхайм". Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: результати та усі групи 1-й тур. 19 вересня, 19:55. "Шахтар" – "Хоффенхайм"

2-й тур. 2 жовтня, 22:00. "Ліон" – "Шахтар"

3-й тур. 23 жовтня, 22:00. "Шахтар" – "Манчестер Сіті"

4-й тур. 7 листопада, 22:00. "Манчестер Сіті" – "Шахтар"

5-й тур. 27 листопада, 22:00. "Хоффенхайм" – "Шахтар"

6-й тур. 12 грудня, 22:00. "Шахтар" – "Ліон" Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24