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Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники

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Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів сезону 2018-2019
Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів сезону 2018-2019 / ФК "Шахтар"

Після жеребкування Ліги чемпіонів, де були визначені суперники "Шахтаря", опублікували і календар матчів українського клубу в ЛЧ. Перший матч "гірники" зіграють вдома проти "Хоффенхайму".

Нагадаємо, "Шахтар" потрапив до групи F, де суперниками українського клубу стали англійський "Манчестер Сіті", французький "Ліон" та німецький "Хоффенхайм".

Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: результати та усі групи

1-й тур. 19 вересня, 19:55. "Шахтар" – "Хоффенхайм"
2-й тур. 2 жовтня, 22:00. "Ліон" – "Шахтар"
3-й тур. 23 жовтня, 22:00. "Шахтар" – "Манчестер Сіті"
4-й тур. 7 листопада, 22:00. "Манчестер Сіті" – "Шахтар"
5-й тур. 27 листопада, 22:00. "Хоффенхайм" – "Шахтар"
6-й тур. 12 грудня, 22:00. "Шахтар" – "Ліон"

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Теги: Футбол Шахтар Ліга чемпіонів Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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