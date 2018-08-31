"Ворскла" у Лізі Європи: календар матчів та суперники
Полтавська "Ворскла" дізналася імена суперників у Лізі Європи, а також коли зіграє з ними.
Полтавчани йшли з четвертого кошика, відтак потрапили в групу E. Її суперниками стали англійський "Арсенал", потругальський "Спортінг" та азербайджанський "Карабах.
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Перший матч команда Василя Сачка проведе на виїзді – у Лондоні проти "Арсенала". Перший тур стартує 20 вересня. "Ворскла" завершить груповий етап 13 грудня виїзним матчем проти "Спортинга".
Повний розклад матчів "Ворскли" в груповому етапі Ліги Європи
1-й тур – 20 вересня (22:00)
"Арсенал" – "Ворскла"
2-й тур – 4 жовтня (20:00)
"Ворскла" – "Спортінг"
3-й тур – 25 жовтня (20:00)
"Карабах" – "Ворскла"
4-й тур – 8 листопада (22:00)
"Ворскла" – "Карабах"
5-й тур – 29 листопада (20:00)
"Ворскла" – "Арсенал"
6-й тур – 13 грудня (22:00)
"Спортінг" – "Ворскла"
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