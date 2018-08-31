"Ворскла" у Лізі Європи: календар матчів та суперники

Полтавська "Ворскла" дізналася імена суперників у Лізі Європи, а також коли зіграє з ними.

Полтавчани йшли з четвертого кошика, відтак потрапили в групу E. Її суперниками стали англійський "Арсенал", потругальський "Спортінг" та азербайджанський "Карабах.

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Перший матч команда Василя Сачка проведе на виїзді – у Лондоні проти "Арсенала". Перший тур стартує 20 вересня. "Ворскла" завершить груповий етап 13 грудня виїзним матчем проти "Спортинга".

Повний розклад матчів "Ворскли" в груповому етапі Ліги Європи

1-й тур – 20 вересня (22:00)

"Арсенал" – "Ворскла"

2-й тур – 4 жовтня (20:00)

"Ворскла" – "Спортінг"

3-й тур – 25 жовтня (20:00)

"Карабах" – "Ворскла"

4-й тур – 8 листопада (22:00)

"Ворскла" – "Карабах"

5-й тур – 29 листопада (20:00)

"Ворскла" – "Арсенал"

6-й тур – 13 грудня (22:00)

"Спортінг" – "Ворскла"

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