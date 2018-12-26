19:00
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар

      3257 Читать новость на русском
      Коли потрібно робити щеплення
      Коли потрібно робити щеплення / healthline.com

      Невакцинованим дітям заборонили відвідувати дитячі садки. Такий радикальний указ видали Міністерство освіти та науки спільно з МОЗ. Таким чином вакцинація стала обов'язковою на державному рівні.

      До таких дій відомства вдались через напружену епідемічну ситуацію з інфекційними хворобами протягом останніх 5 років.

      Читайте також: Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення

      Згідно з календарем щеплень, який опублікував МОЗ, дітей щеплюватимуть від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз – на 3-5 добу життя. Ревакцинацію у 7 років робити більше не потрібно.

      Окрім того, відтепер другу дозу вакцини проти гепатиту B дитина отримуватиме не в перший місяць життя, а в другий.

      Також в МОЗ рекомндують проводити ревакцинацію кожні 10 років від дифтерії і правця.

      Вакцини від 10 небезпечних хвороб – гепатиту B, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи та епідемічного паротиту закуповує держава, тож щеплення можна зробити у поліклініці вашого міста.

      Календар профілактичних щеплень
      Календар профілактичних щеплень

      Читайте також: Нещепленим дітям заборонили ходити в дитсадки і школи – указ

      Указ МОЗ про вакцини – відео

       

       

       

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Медицина Здоров'я Діти Міністерство охорони здоров’я Вакцина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Місяць воєнного стану: юридично тепер мир, а фактично...
      сьогодні , 19:00 Місяць воєнного стану: юридично тепер мир, а фактично...
      Артем Овдієнко 1
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як VIP-батьки відкупляють своїх дітей у суді після смертельних ДТП
      сьогодні , 18:30 Як VIP-батьки відкупляють своїх дітей у суді після смертельних ДТП
      Тетяна Мартинюк 259
      Гарно та безпечно: як обрати феєрверк
      сьогодні , 18:04 Гарно та безпечно: як обрати феєрверк
      Ірина Поліщук 37
      Блог из Луганска: а бежать теперь куда?
      сьогодні , 17:06 Блог из Луганска: а бежать теперь куда?
      Ольга Черненко 1230
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня , 19:35
      Чому люди стають алкоголіками: відповідь вчених
      30 листопада , 07:34
      Сурогатне материнство: бізнес чи необхідність?
       13 листопада , 12:02
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня , 20:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук