Коли потрібно робити щеплення дитині: календар

Невакцинованим дітям заборонили відвідувати дитячі садки. Такий радикальний указ видали Міністерство освіти та науки спільно з МОЗ. Таким чином вакцинація стала обов'язковою на державному рівні.

До таких дій відомства вдались через напружену епідемічну ситуацію з інфекційними хворобами протягом останніх 5 років.

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Згідно з календарем щеплень, який опублікував МОЗ, дітей щеплюватимуть від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз – на 3-5 добу життя. Ревакцинацію у 7 років робити більше не потрібно.

Окрім того, відтепер другу дозу вакцини проти гепатиту B дитина отримуватиме не в перший місяць життя, а в другий.

Також в МОЗ рекомндують проводити ревакцинацію кожні 10 років від дифтерії і правця.

Вакцини від 10 небезпечних хвороб – гепатиту B, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи та епідемічного паротиту закуповує держава, тож щеплення можна зробити у поліклініці вашого міста.



Календар профілактичних щеплень

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Указ МОЗ про вакцини – відео

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