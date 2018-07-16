Каленков: Для підвищення ефективності роботи УЗ створено спеціальну оперативну групу

Представники "Укрзалізниці", гірничо-металургійного та енергетичного комплексів створили постійно діючу оперативну групу, яка буде займатися питанням підвищення ефективності роботи залізниці.

Про це виданню Мінпром повідомив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Зокрема він розповів, що рішення про створення групи було прийнято на позаминулому тижні, а її перше засідання пройшло в минулу середу, 4 липня.

О.Каленков зазначив, що на засіданнях будуть обговорюватися як стратегічні питання роботи залізниці, зокрема проблему дефіциту тяги, так і операційні, що стосуються з/д сполучення по ділянках доріг в напрямку Маріуполя, західних переходах, брак вагонів і т.д.

На кожне з цих питань "Укрзалізниця" взялася розробити план виходу з проблемної ситуації. Ми визначаємо для себе ряд показників, які ми будемо відстежувати разом з "Укрзалізницею",

– повідомив він.

"Група починає свою діяльність на хорошій платформі, – зазначив О.Каленков. – Ми будемо просити "Укрзалізницю" ділиться своїми показниками, а в свою чергу надамо залізниці свої плани і цифри. У нас має бути розуміння, що все в "Укрзалізниці" змінюється в кращу сторону, і що можна зробити як з боку залізниці, так і з нашого боку для підвищення операційної ефективності".

Як повідомлялося, починаючи з червня місяця ситуація з вантажоперевезеннями на "Укрзалізниці" погіршилася. Зокрема кількість поїздів в напрямку Маріуполя по лінії Комиш-Зоря – Волноваха знизилося з 21,3 пар поїздів у березні до 19,3 пар в червні. При цьому знизилася і кількість вагонів в кожному складі в середньому на 7 одиниць. Основною причиною неповного комплектування складів ЗМІ називали незадовільний стан тепловозів депо Волноваха і Пологи. В результаті Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча в червні був змушений знизити обсяги виробництва чавуну на 25 тис. тонн.

В кінці минулого місяця проблеми з нестачею тягового рухомого складу "Укрзалізниці" призвели до масових простоїв вантажних вагонів. На цей раз знерухомленими виявилися вагони з вугіллям на адресу теплоелектростанцій. Причому найбільш критична ситуація з рухомим складом склалася на Львівській залізниці, де з 44 електровозів працювали не більше 27-28 машин. Також залізниці щодня не вистачало 18-24 магістральних тепловозів.