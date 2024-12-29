Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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У США зірвали джекпот у лотереї

Білет, куплений у Каліфорнії, став виграшним і зірвав джекпот у розмірі 1,22 мільярда доларів. Так, білет збігся з усіма числами у розіграші, який проходив у п'ятницю, 27 грудня. Цифри 3, 7, 37, 49, 55 і Mega Ball із 6 дозволили виграти незнайомцю головний приз у розмірі 1,22 мільярда доларів.

Виграшний квиток був проданий у Sunshine Food and Gas у Коттонвуді, що у Північній Каліфорнії. Там проживає близько 6000 осіб.

Як пояснили представники Mega Millions, сума джекпоту зростала після того, як ніхто не виграв у розіграші протягом минулих тижнів. За всю історію гри виграш у розмірі 1,2 мільярда доларів входить у п'ятірку найбільших.

Наразі невідомо, хто саме став переможцем у лотереї. Як пишуть у ЗМІ, переможець зможе або забрати виграш у вигляді одноразової виплати, або розділити виплату у розмірі 1,22 мільярди доларів на 30 років.