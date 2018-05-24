Калініна вилетіла з кваліфікації Roland Garros

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не зуміла пройти кваліфікацію Roland Garros, поступившись чешці Барборі Крейчиковій.

На гру тенісистки витратили понад дві години, зігравши всі три сети. Українка програла дві свої стартові подачі. Однак зуміла забрати одну в суперниці. За рахунку 2:3 на користь Крейчикової, Калініна зуміла зібратися, і забрати наступні всі шість геймів, вигравши перший сет.

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Натомість представниця Чехїі у другому сеті повела 3:0, коли забрала подачу українки. Відіграти відставання Калініній так і не вдалося.

У вирішальному сеті все вирішили дві подачі українки, які вона не зуміла виграти. На третій подачі українки Крейчикова з другої спроби здійснила брейк-пойнт. А на останній подачі чешка це зробила з другої спроби, вигравши матч. Саме вона зіграє у фіналі кваліфікації Roland Garros

Ангеліна Калініна – Барбора Крейчикова 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)

Нагадаємо, до цього у кваліфікації Roland Garros поразки зазнала Марта Костюк.