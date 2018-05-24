18:49
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Калініна вилетіла з кваліфікації Roland Garros

88 Читать новость на русском
Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не зуміла пройти кваліфікацію Roland Garros, поступившись чешці Барборі Крейчиковій.

На гру тенісистки витратили понад дві години, зігравши всі три сети. Українка програла дві свої стартові подачі. Однак зуміла забрати одну в суперниці. За рахунку 2:3 на користь Крейчикової, Калініна зуміла зібратися, і забрати наступні всі шість геймів, вигравши перший сет.

Читайте також: П’ятеро українських тенісистів зіграють у основній сітці Wimbledon

Натомість представниця Чехїі у другому сеті повела 3:0, коли забрала подачу українки. Відіграти відставання Калініній так і не вдалося.

У вирішальному сеті все вирішили дві подачі українки, які вона не зуміла виграти. На третій подачі українки Крейчикова з другої спроби здійснила брейк-пойнт. А на останній подачі чешка це зробила з другої спроби, вигравши матч. Саме вона зіграє у фіналі кваліфікації Roland Garros

Ангеліна Калініна – Барбора Крейчикова 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)

Нагадаємо, до цього у кваліфікації Roland Garros поразки зазнала Марта Костюк. 

Теги: Теніс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук